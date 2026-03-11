¿Apostarías por mí? Nuja sufre crisis de ansiedad y decide abandonar el reto en ‘¿Apostarías Por Mí?’; Adrián la apoya La joven pareja atravesó uno de los momentos más difíciles durante las pruebas del reality.

Video Nuja y Adrián dejan en claro que su relación es la más picante

Uno de los desafíos más exigentes que han enfrentado las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’ fue ‘Gira que gira’. En esta dinámica, las participantes debían colocarse atadas a una plataforma giratoria situada sobre una alberca.

El reto consistía en recoger pelotas del agua mientras la plataforma giraba y, en algunos momentos, sus cabezas quedaban sumergidas en la alberca. Al mismo tiempo, tenían que responder correctamente preguntas relacionadas con su pareja y lanzar las pelotas para encestarlas en una canasta sostenida por ellos.

PUBLICIDAD

Nuja estalla en llanto al abandonar el desafío ‘Gira que gira’

Sin embargo, este desafío representó mucha presión para algunas de las parejas participantes, entre ellas Nuja y Adrián, ya que Nuja a pesar de que hizo su esfuerzo, decidió abandonar el desafío antes de concluirlo y entró en una crisis de ansiedad.

¿Apostarías por Mí?

Aunque Nuja comenzó el desafío y alcanzó a responder correctamente una de las preguntas, el miedo a sumergirse al agua y girar, la invadió y terminó por abandonar el desafío. Cruzó los brazos y detuvieron el juego, lo que causó que estallara en llanto y ansiedad.

¿Apostarías Por Mí?