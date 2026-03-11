TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja sufre crisis de ansiedad y decide abandonar el reto en ‘¿Apostarías Por Mí?’; Adrián la apoya

La joven pareja atravesó uno de los momentos más difíciles durante las pruebas del reality.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Nuja y Adrián dejan en claro que su relación es la más picante

Uno de los desafíos más exigentes que han enfrentado las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’ fue ‘Gira que gira’. En esta dinámica, las participantes debían colocarse atadas a una plataforma giratoria situada sobre una alberca.

El reto consistía en recoger pelotas del agua mientras la plataforma giraba y, en algunos momentos, sus cabezas quedaban sumergidas en la alberca. Al mismo tiempo, tenían que responder correctamente preguntas relacionadas con su pareja y lanzar las pelotas para encestarlas en una canasta sostenida por ellos.

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': ¡Sigue votando! Hoy se revelará a la segunda pareja finalista y tus votos son vitales
2 mins

'¿Apostarías por Mí?': ¡Sigue votando! Hoy se revelará a la segunda pareja finalista y tus votos son vitales

¿Apostarías por Mí?
Nuja se quiebra y sufre dura crisis de ansiedad rumbo a la gran final; hace fuerte revelación: "quiero salir"
2 mins

Nuja se quiebra y sufre dura crisis de ansiedad rumbo a la gran final; hace fuerte revelación: "quiero salir"

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Las parejas compiten por su pase a la final en el desafío 'Gira que gira'
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': Las parejas compiten por su pase a la final en el desafío 'Gira que gira'

¿Apostarías por Mí?
¿Laysha no quiere tener hijos con El Malito? Revela el fuerte motivo; él hace conmovedora confesión
2 mins

¿Laysha no quiere tener hijos con El Malito? Revela el fuerte motivo; él hace conmovedora confesión

¿Apostarías por Mí?
Brenda expone malos olores y, frente a René y Rubí, pone un límite: "Ya huele a todo este cuarto"
1 mins

Brenda expone malos olores y, frente a René y Rubí, pone un límite: "Ya huele a todo este cuarto"

¿Apostarías por Mí?
Nuja, en llanto, dice a Adrián que sabe que no ganarán '¿Apostarías por mí?': "Muchas cosas han sido injustas"
2 mins

Nuja, en llanto, dice a Adrián que sabe que no ganarán '¿Apostarías por mí?': "Muchas cosas han sido injustas"

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Hacen inesperada revelación: “Ya no tengo que hacer nada”
2 mins

¿Brenda Bezares y Laysha siguen peleadas? Hacen inesperada revelación: “Ya no tengo que hacer nada”

¿Apostarías por Mí?
Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes"
2 mins

Laysha y El Malito admiten que han peleado en ¿Apostarías por mí?: “Vamos a salir de aquí más fuertes"

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías Por Mí?’: Este viernes se revelará a la cuarta pareja finalista; aquí te contamos cómo será
2 mins

‘¿Apostarías Por Mí?’: Este viernes se revelará a la cuarta pareja finalista; aquí te contamos cómo será

¿Apostarías por Mí?
Tras ganar su pase a la final, Laysha y Malito comparten beneficio del Anfitrión con 'Los Bebitos'
2 mins

Tras ganar su pase a la final, Laysha y Malito comparten beneficio del Anfitrión con 'Los Bebitos'

¿Apostarías por Mí?

Nuja estalla en llanto al abandonar el desafío ‘Gira que gira’

Sin embargo, este desafío representó mucha presión para algunas de las parejas participantes, entre ellas Nuja y Adrián, ya que Nuja a pesar de que hizo su esfuerzo, decidió abandonar el desafío antes de concluirlo y entró en una crisis de ansiedad.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


Laysha y 'El Malito' son la primera pareja finalista de ¿Apostarías por mí?

Aunque Nuja comenzó el desafío y alcanzó a responder correctamente una de las preguntas, el miedo a sumergirse al agua y girar, la invadió y terminó por abandonar el desafío. Cruzó los brazos y detuvieron el juego, lo que causó que estallara en llanto y ansiedad.

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX