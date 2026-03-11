¿Apostarías por mí? Laysha y El Malito reciben una llamada del exterior y conmueven con su reacción en ‘¿Apostarías por Mí?’ La primera pareja finalista recibió una sorpresa del Anfitrión que constó en recibir una llamada del exterior.

Video Así REACCIONÓ La Villa al conocer que Laysha y Malito ya eran FINALISTAS

La primera pareja finalista Laysha y El Malito ha sido consentida por el Anfitrión desde ayer con unas botellas de champaña para celebrar y hoy con una llamada del exterior que puso a flor de piel las emociones de la querida pareja.

Laysha recibió una llamada de su madrina y El Malito de sus padres, lo que hizo que estallara en llanto.

Laysha y El Malito reciben una llamada de sus familiares y así reaccionaron

¿Apostarías por Mí?



La madrina de Laysha le dio palabras de aliento para seguir fuerte en la competencia, mientras que los papás de El Malito aseguraron que ellos le dieron una lección a todas las parejas que están en la villa, a pesar de ser los más jóvenes.

¡Hola! Suegros, madrina, ¿cómo están? Seguimos en la lucha como usted dice todos los días y cumpliendo los sueños Laysha



Los papás de El Malito también les dijeron a la joven pareja que estaban muy orgullosos de ellos y que falta muy poco para volverlos a ver.

Anoche fue apoteósico verlos llegar como primeros finalistas, lo manejaron muy bien, con mucha gallardía. Les dieron lecciones a toda esa gente que se supone debió ser por el contrario... que las personas mayores dieran el ejemplo, pero ustedes lo manejaron muy bien y no cayeron en las provocaciones de esa gente Suegros de Laysha y Malito

¿Apostarías por Mí?



Asimismo, la mamá de El Malito les leyó una carta que les escribió:

Estoy profundamente orgullosa de ustedes, ver su esfuerzo, disciplina y la pasión que ponen en cada paso es realmente inspirador, su camino refleja perfectamente lo que dice Filipenses 4.13 'Todo lo puedo en aquel que me fortalece', sigan luchando, creyendo y dando lo mejor de ustedes Madrina de Laysha

¿Apostarías por Mí?

