TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Estas son las parejas finalistas de ¿Apostarías por Mí? ¡Vota por la que quieres que gane el reality!

De las 12 parejas que entraron al reality, cuatro pudieron llegar a la gran final y sólo una se consagrará como ganadora

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Laysha y El Malito revelan qué sería lo primero que comprarían si ganan

¿Apostarías por Mí? ha sido un experimento social muy emocionante, donde 12 famosas parejas se animaron a aislarse dos meses, mientras eran vigilados 24/7, enfrentaban diversos desafíos y dinámicas para decirse de todo.

A la última semana, y después de conocer a cada una en momentos tanto románticos como tensos, e incluso ver cómo iniciaban y finalizaban sus pleitos, sólo sobrevivieron cinco parejas que se aferraron a llegar al último día de competencia.

Estas son las cuatro parejas finalistas de ¿Apostarías por Mí?

Estas cinco parejas, que llegaron a la semana final del reality son: René, Rubí, Mario, Brenda, Adrián, Nuja, Laysha, 'El Malito', Alejandra y Beta; pueden aspirar a coronarse como campeones de la temporada, pero falta definir algunas cosas.

Para que dejaran de ser aspirantes, debieron ganarse su lugar como finalistas. Tres de esos lugares se obtuvieron através de su desempeño en los complejos desafíos y, otro más, se definirá por votos, es decir, todavía habrá un eliminado más.

La primera pareja que se convirtió en finalista fue la de Laysha y 'El Malito', después de que el influencer arrasara con sus compañeros en el desafío 'Escapas si Puedes'.

Laysha y 'El Malito' fueron los primeros finalistas de ¿Apostarías por mí?
Laysha y 'El Malito' fueron los primeros finalistas de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


La segunda, definitivamente fue una de las pruebas más difíciles de la temporada, pero los únicos que lograron superarlo fueron Rubí y René, por lo que obtuvieron su pase a la final.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?

Así puedes votar por tu pareja favorita para llegar a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

¡No bajes la guardia y apoya a tu favorito! El público ya puede votar por su pareja favorita y aquí te contamos el paso a paso para ejecer TU VOTO:

- Desde hoy hasta el próximo domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.
- Descarga la app de ViX, es gratis.
- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.
- Haz clic en la sección "Votar"
- Selecciona a la pareja que quieres salvar.
- Haz clic en "Enviar voto".

No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

