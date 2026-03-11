¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': ¡Sigue votando! Hoy se revelará a la segunda pareja finalista y tus votos son vitales Te contamos todo sobre cómo se revelará la segunda pareja finalista del exitoso reality que está a punto de concluir.



Este miércoles 11 de marzo será definitorio para el destino de las parejas que aún siguen en competencia en ‘¿Apostarías por Mí?’, ya que hoy se decidirá qué pareja se convierte en la segunda finalista.

Luego de que ayer se diera a conocer que Laysha y El Malito eran la primera pareja finalista, tras ser los ganadores del desafío de ‘La Jaula’, hoy de la misma forma, quien gane el desafío ‘Gira que gira’, se convertirá automáticamente en la segunda pareja que llegue a la final.

¡Tus votos definirán a la gran pareja ganadora de ‘¿Apostarías por Mí?’!

De esta forma, mañana jueves se revelará a la tercera pareja finalista y el viernes , dos parejas estarán en riesgo de ser la última eliminada del reality, ya que el voto del público será el que defina qué pareja es la cuarta finalista y cuál se va definitivamente del show.

Recuerda que las parejas que sean finalistas, no quiere decir que sean ganadoras del reality, lo que definirá eso serán tus votos, por lo que es de suma importancia que sigas votando por la pareja que quieres que sea la ganadora absoluta.

Cada día tienes 10 votos para ayudar a tu pareja favorita a ser la gran ganadora de ‘¿Apostarías Por Mí?’, así que no dejes de votar, pues será hasta el domingo de la gran final cuando se cierren las votaciones y por fin se revele qué pareja ganó el reality.

Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.