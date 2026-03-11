TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

'¿Apostarías por Mí?': Las parejas compiten por su pase a la final en el desafío 'Gira que gira'

Te contamos todo sobre el desafío de este miércoles 11 de marzo en el que las mujeres fueron las que compitieron.

Por:Ana Belén Ortiz
La gran final de ‘¿Apostarías por Mí?’ está cada vez más cerca y las parejas lo saben, pues ya solo quedan dos pases para llegar a la final, y uno de ellos lo podrá ganar la pareja que este miércoles 11 de marzo gane el desafío llamado ‘Gira que gira’.

En esta ocasión fueron las mujeres las que compitieron para ganar ese codiciado pase y así convertirse junto con su pareja en la segunda gran finalista.

De esto trató ‘Gira que gira’ competencia de mujeres de hoy 11 de marzo

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?


La mujer deberá estar atada a una rueda gigante que gira dentro de una alberca. Cada vez que se sumerja en el agua, deberá tomar una pelota y responder correctamente a una pregunta sobre su pareja, para poder lanzar la pelota a una canasta que tendrá su hombre.

Precisión, velocidad y resistencia serán claves para lograr el mejor tiempo. La pareja que lo haya hecho en el menor tiempo y haya respondido correctamente a las preguntas será la ganadora y asegurará el segundo pase a la Gran Final.

¿Qué parejas crees que serán las finalistas? Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

