Nuja se quiebra y sufre dura crisis de ansiedad rumbo a la gran final; hace fuerte revelación: "quiero salir" A unos días de finalizar el reality, la presión por cumplir los desafíos y avanzar en la competencia está sobrepasando a algunos competidores

Video Del amor a la discusión: Nuja y Adrián chocan por ambos sentirse mal

A cuatro días de conocer a los campeones de ¿Apostarías por Mí? y tras dos meses de aislamiento, algunas parejas están sintiendo los estragos y una gran presión por ganar la competencia, además de que siguen luchando por llegar hasta el final.

Aunado a esto, para asegurar su boleto hasta el último día, se siguen sometiendo a una serie de desafíos, los cuales están poniendo en aprietos a varias parejas por su gran nivel de dificultad y el temor de ser eliminados.

Nuja se quiebra tras el desafío y sufre fuerte crisis de ansiedad

Ningún desafío en el reality fue fácil, pues además de que las parejas llegaron a cometer graves errores, que se tradujeron en sanciones o eliminaciones, pero ahora se juegan un importante pase para poder ganar hasta 300 mil dólares.

Algunas parejas dominaron los desafíos, pero otras tantas revelaron que se estaban enfrentando a grandes miedos como las alturas o los toques. En esta ocasión, Nuja confesó que el desafío del Gira que Gira, le detonó un gran miedo.

Aquí, las mujeres tuvieron que ser amarradas a una base, la cual daría vueltas por encima de una alberca, mientras que ellas contestaban preguntas y aventaban pelotas a una cesta, aunado a que lo debían hacer lo más rápido posible.

La esposa de Adrián Di Monte intentó completar el desafío pero desistió, pese que eso le costara su lugar en la final, por lo que empezó a tener muchas emociones negativas que le costaron mucho controlar, aunque ya estuviera en la villa.

Siento que me falta la respiración (...) No te puedo explicar, (siento) como una ansiedad, unas ganas de llorar, como un hueco, como que no puedo respirar. Una desesperación de estar encerrada, quiero salir corriendo. Nuja Amar



Ale, Beta y Adrián trataron de tranquilizarla y le recomendaron que mejor lo encaminara hacia otra cosa, pero Nuja les respondió que hasta le daba "ansiedad pensar en esa madre", refiriéndose al desafío.

A ese lapso de ansiedad, Adrián asumió que puede estar relacionado con la claustrofobia, por la sensación de no poder moverse o escapar, y además estar bajo el agua.

Video "Quiero salir corriendo"; Nuja sufre un ataque de ansiedad tras el Desafío



