¿Apostarías por mí? ¿Cómo se definirán a las dos últimas parejas finalistas de Apostarías por Mí? ¡Toma nota! Cinco parejas llegaron a la última semana de competencia pero sólo cuatro podrán ganar su boleto a la gran final

Video René y Rubí celebran su pase a la final, aunque con un sabor agridulce

¿Apostarías por Mí? nos ha dado muchas sorpresas en estas ocho semanas de transimisión, pues vimos a 12 parejas famosos como nunca lo habíamos pensado, siendo reales, vulnerables, competitivos y con muchas ganas de ganar.

Los desafíos, apuestas, el cara a cara, los duelos de salvación, y sobre todo, el voto del público fueron las herramientas para que cada una de estas duplas avanzara, o finalizara, su estadía en el reality, despidiendo una a una, cada semana.

Así se definirán las últimas dos parejas finalistas de ¿Apostarías por Mí?

De esas 12, a la octava semana sólo llegaron cinco, pero no contaban que habrían sólo cuatro boletos para llegar al último día de la competencia, por lo que han luchado hasta el último segundo para poder ganar el reality.

Por supuesto, las parejas empezaron a especular cómo se definirían esos preciados lugares, pero lo que no sabían es que todavía les esperaban los desafíos más complejos para obtener su lugar como finalistas.

Para empezar, las dos primeras parejas, que ya están instaladas en la gran final de ¿Apostarías por Mí? tuvieron que hacer intensos desafíos para consagrarse como finalistas pero, ¿qué pasará con las otras tres?

Laysha, 'El Malito', René y Rubí ya están instalados en la final, aunque todavía falta conocer si Mario, Brenda, Adrián, Nuja o Ale y Beta, los acompañarán en esta instancia.

Este jueves no habrá Cara a Cara, por lo que la tercera pareja finalista saldrá de otro intenso desafío, así como lo hicieron las dos primeras.

Para definir a la cuarta, cambiarán las cosas. En ese punto dos parejas buscarán su lugar, pero eso lo definirá el voto del público. Es decir, la que tenga más votos permanece en la competencia; mientras que la otra se convertirá en la octava eliminada del reality.

Aunque tu pareja favorita ya esté instalada en la gran final de ¿Apostarías por Mí? no dejes de apoyarla.

Así puedes votar por tu pareja favorita para llegar a la gran final de ¿Apostarías por Mí?

¡No bajes la guardia y apoya a tu favorito! El público ya puede votar por su pareja favorita y aquí te contamos el paso a paso para ejecer TU VOTO:

- Desde hoy hasta el próximo domingo puedes votar y salvar a tu pareja favorita.

- Descarga la app de ViX, es gratis.

- Ingresa a la app de ViX en la sección de ¿Apostarías por Mí? o utiliza el código QR que aparecerá durante el Show, el Pre-Show y el Post-Show.

- Haz clic en la sección "Votar"

- Selecciona a la pareja que quieres salvar.

- Haz clic en "Enviar voto".

No te pierdas la SEMANA FINAL de ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!