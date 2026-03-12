¿Apostarías por mí? René y Rubí invitan a Nuja y Adrián a celebrar su pase a la final y terminan motivando a la pareja a no rendirse Las parejas se unieron en un brindis para celebrar el pase a la final de Rubí y René, y aprovecharon para darle ánimos a la pareja para seguir.

Video La clase de Rubí y René SE SALE DE CONTROL por culpa de Malititito, Laysha, Adriano y Nuja

Tras su espectacular triunfo del desafío ‘Gira que gira’, René y Rubí se convirtieron en la segunda pareja finalista de ‘¿Apostarías por Mi?’, el Anfitrión los consintió con un par de botellas de champaña, que decidieron compartir con Nuja y Adrián, ya que son las únicas parejas que quedan del Team Rebelión.

Aunque la pareja aprovechó para pedir votos, también recordó a todos los que se han ido, pero fueron parte importante del Tem Rebelión

Salud por conocerlos, por Rebelión, por los que se han ido, Franco, Breh, Gigi, David, Lorenzo, Claudia, Zerboni, Marce, Raúl y Laura, esto también es por ustedes. Necesitamos que también voten por nosotros por favor René

Rubí y René motivan a Nuja y a Adrián para conseguir su pase a la final

Luego de que Nuja sufriera un ataque de ansiedad y abandonara el desafío que les hubiera dado el pase a la final, Rubí le dio palabras de apoyo para que no se rinda.

A lo mejor bajaste hoy para que yo esté arriba, ahora te estoy esperando… mañana hay otra oportunidad, entonces estoy muy feliz… Mañana estoy seguro que será una prueba de dos y tú la vas a guiar y tú no vas a flaquear, lo vas a lograr Rubí



Asimismo, le explicó que lo que le pasó hoy, pudo ser una ayuda indirecta para que ella y René pudieran tener su pase a la final.

Te agradezco, una que no te hayas puesto en riesgo, y dos, el sólo hecho que hayas detenido tu prueba, a lo mejor me dio más oportunidades a mí, y es una realidad, te lo agradezco. Mañana te necesito súper enfocada Rubí

Ante el poco ánimo de Nuja, Rubí le preguntó que cómo había visto su desempeño en el reality, a lo que Nuja se sinceró y reveló que quizá necesita tener un hijo con Adrián, para tener una mayor motivación:

Yo te he visto súper guerrera, súper luchona, súper entrona… pues tienes un motivo muy fuerte y es su hijo… quizá eso me hace falta a mí, mi motivo de tener un hijo para hacer todo lo que ustedes hacen… Nuja



Rubí aprovechó sus palabras para recordarle que ella también ha ganado desafíos, incluso, le ganó a ella y René en varias ocasiones.

Nos ganaste, en dos pruebas, una directamente a mí, el del péndulo, y otra con Adrián en las pelotas, pero lamentablemente los descalificaron… entonces si tú me consideras a mí buena, y tú crees que yo puedo ganar, quédate con que en dos oportunidades me gaste, esa es la Nuja que quiero mañana Rubí

Video Nuja está devastada y muy frustrada por fallarle a Adrián



Disfruta la semana final de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 6:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

