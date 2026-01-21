Jim impacta y demuestra lo buen cantante que es, así le dio clases Gigi en '¿Apostarías por Mí?'
El joven colombiano tomó unas clases de canto de la mano de Gigi, cantante estadounidense. Esto pasó en el reality show.
Jim ha demostrado en estos pocos días dentro de la villa de ‘¿Apostarías por Mí?’, que lo suyo con Alina es una relación seria y llena de amor, y para demostrárselo compuso una canción, sin embargo, le faltaba lo más importante, saber cantar… pero para ello pidió ayuda a Gigi, quien es una exitosa cantante estadounidense.
Jim pide ayuda a Gigi para aprender a cantar y este fue el impactante resultado
Apesar de las fuertes bromas o el humor negro que suelen manejar, una de las parejas más amorosas dentro de ‘¿Apostarías por Mí?’ es la conformada por Jim y Alina, por lo que él decidió componer y cantarle una canción.
Y para ayudarlo quién mejor que Gigi, quien es una experta en música, por lo que lo puso a vocalizar y a hacer ejercicios con su voz, para poder ayudarlo.
Vas bien, imagínate que estás pasando por todas las notas. De verdad es que vas súper bien”, le dijo Gigi a Jim.
Tras varios ejercicios en los que Jim siguió al pie de la letra las indicaciones de Gigi, ella tuvo mucha paciencia para guiarlo.
Desafortunadamente no tengo un piano para ir marcando las notas”, le dijo Gigi a Jim mientras él aseguraba que no entonaba.
Al final Jim le confesó a Gigi que le había compuesto una canción a Alina, pero aún no tiene el título del tema.
Aún no tengo el título, sólo tengo la letra ‘cuando sale el Sol sólo pienso en ti y verte en mis sueños me hace bien…'
“¡Tienes flow”, concluyó animosa Gigi ante la emoción de Jim.
'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
Sigue disfrutando ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.