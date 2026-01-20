¿Apostarías por mí? ¿Alina y Jim tuvieron una boda falsa? Revelan, por fin, la verdad: “Sí, qué vergüenza” Alina y Jim recordaron su boda y frente a las cámaras, por fin, revelaron si es verdad que todo fue una farsa. Esto dijeron en ¿Apostarías por mí?

Video ¿Alina y Jim tuvieron una boda falsa? destapan detalles de su ceremonia

Alina Lozano y Jim Velásquez hicieron frente a un fuerte rumor que enfrenta su relación desde el día de su matrimonio, hace tres años. Y es que frente a las cámaras de ¿Apostarías por mí? revelaron, por fin, si es verdad que todo fue una boda falsa.

Durante una plática con otras parejas en la villa, la actriz no se calló más e hizo fuertes declaraciones sobre lo que vivieron el día de su enlace matrimonial.

¿Alina Lozano y Jim Velásquez tuvieron una boda falsa? Hartos, revelan la verdad

Frente a Gigi Ojeda, Lorenzo Méndez y otros participantes, Alina Lozano relató todo lo que sufrió el día de su boda con Jim Velásquez.

“ El día del matrimonio me quedé sin voz, me dio una infección respiratoria, fue demasiado para mí, pero el cura que nos casó fue una bendición”, detalló.

La actriz indicó que el sacerdote salvó la ceremonia con las palabras que ofreció al momento de la boda, pues “transformó la energía” de muchos asistentes.

“Hablaba tan bonito, el respeto a la elección, las elecciones del amor, dio una palabra muy bonita, fue un milagro porque transformó esa energía de mucha gente”, precisó.

Sin embargo, fue Jim Velásquez, quien reveló que al terminar su boda con Alina Lozano, un medio colombiano entrevistó al sacerdote y, sin tapujos, le preguntó si todo era una farsa.

“ Apenas acabó el matrimonio, un medio de comunicación de Colombia cogió al cura y le preguntó si era actor”, reveló.

Ante la mirada atónita de los participantes de ¿Apostarías por mí?, Alina Lozano detalló que muchos miembros de la prensa creían que todo se trataba de un show y que el sacerdote era un actor.

“ Sí, qué vergüenza. Si le preguntaron si era actor, él era costeño, él no sabía, decía ‘¿por qué me preguntan eso?’, pobre”, comentó indignada.

Sin embargo, Jim Velásquez afirmó que esa clase de cuestionamientos surgieron por la diferencia de edad que hay entre ellos, pues ella es 30 años mayor que él. “Cuando la mujer es mayor”, señaló el joven.

Alina Lozano y Jim Velásquez se casaron el 23 de noviembre de 2023 en Bogotá, Colombia, en una íntima ceremonia católica.

