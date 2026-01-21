¿Apostarías por mí? '¿Apostarías por Mí?': ¡Hoy miércoles 21 de enero habrá segunda pareja nominada! Te contamos todo Hoy será revelada la segunda pareja nominada del reality y aquí te contamos todos los detalles.

Video Franco ACONSEJA a Jim para SOBREVIVIR en ¿Apostarías Por Mí?

Han pasado sólo cuatro días desde el gran estreno del reality show ‘¿Apostarías por Mí?’ y hasta el momento ya hay una pareja nominada que son Alina y Jim. Y hoy miércoles 21 de enero se revelará qué pareja los acompañará, ya que se dará a conocer la segunda pareja nominada. Te decimos cómo será.

Así se revelará a la segunda pareja nominada en ‘¿Apostarías por Mí’’

Video Alina y Jim viven sus días en La Villa entre nominación, risas, regalos incómodos y ¿DELICIOSO?

Durante este miércoles se comenzó con el primer Desafío de hombres, de nombre ‘Me traes dando vueltas’, en donde ellos mientras manejan un auto durante 3 minutos, sus parejas le lanzan preguntas sobre su relación. Desde ¿de qué número de zapato calzo? hasta ¿con qué número termina mi teléfono? Y en cada respuesta que debe ser un número, él lo escribe en el parabrisas, para cuando terminen las preguntas deberá sumarlo y dar el resultado correcto.

Ganará quien haya hecho el menor tiempo y haya tenido la suma correcta. Sin embargo, las dos parejas que tengan el peor desempeño serán quienes vayan al desafío en vivo, y quien pierda se convertirá automáticamente en la segunda pareja nominada. ¿Qué pasará?

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.