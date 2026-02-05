¡Intenso! Esto sucedió en el tercer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
Este jueves todas las parejas tendrán que sincerarse en el Cara a Cara, donde revelarán quién quieren que salga de la competencia
Este jueves 5 de febrero se vivió el tercer Cara a Cara en ¿Apostarías por Mí?, una de las dinámica más intensas del programa, pues aquí las 10 parejas que quedan en competencia se enfrentaron directamente y, a través de sus votos, eligieron a la tercera pareja nominada de la semana.
A lo largo de la semana se empezaron a crear sus estrategias, pero no contaban que antes de les enseñarían unos cuantos videos que pondrían a temblar sus alianzas y, que además, les quitaran las máscaras a varias parejas.
Tras mostrar polémicos clips, esto pasó en el tercer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
En esta tercer semana de competencia, la primera pareja nominada tras tener bajo rendimiento en el desafío fue la de Zerboni y Marce; la segunda fue la de Tiby y Medina, que nuevamente tuvieron menos dinero en su bolsa.
Ahora, estamos a unos minutos de conocer quiénes estarán en riesgo de eliminación por votos:
La primera pareja al pasar al frente fue la de Alejandra y Beta, quienes le dieron un voto a Gigi y David, por estrategia y por criticar su manera de juego, además se percató que también está en otro bando y se une a alianzas que les conviene.
La segunda fue Tiby y Medina, que votaron por Gigi y David, nuevamente por estrategia aunque tienen buena relación y no tienen nada personal, pero notaron que también llevan y traen información.
La tercera fue la de Franco y Breh, que se fueron contra 'El Malito' y Laysha, ya que tienen una relación peculiar y ahora 'El Malito' les dio razones para ser nominados: por invadir sus espacios, tener mala conducta.
La cuarta fue la de Adrián y Nuja, quienes votaron por 'El Malito' y Laysha, debido a un comentario que hizo contra su esposa, algo que vio como una falta de respeto y una actitud inaceptable.
La quinta fue la de Laysha y 'El Malito', que votaron por David y Gigi, por estrategia, porque saben que no les gusta el tipo de contenido que hacen dentro de la villa y porque 'aparentemente' se molestan con sus acciones, algo que fue negado por la pareja que eligieron.
La sexta fue la de Zerboni y Marce, quienes se fueron contra Laysha y 'El Malito', porque los consideran poderosos pero piensan que quieren tener todo el protagonismo, además por las faltas de educación que tienen en la villa.
La séptima pareja fue la de Brenda y Mario Bezares, que votaron por Gigi y David, ya vienen a jugar y ellos los está 'desprestigiando', además es parte de su estrategia y tampoco han tenido tiempo de compartir tiempo juntos.
La octava fue la de Gigi y David, que votaron por Laysha y 'El Malito', ya que no dejan ver su lado auténtico y genuino, además de que tienen mala actitud y hacen algunos comentarios que no les agradan.
La novena fue la de Lorenzo y Claudia, quienes igualmente votaron por Laysha y 'El Malito', debido a que están en bandos contrarios y es parte de una estrategia.
La décima y última fue la de René y Rubí, que dieron un empujón más a Laysha y 'El Malito', debido a sus actitudes y que siempre les 'están faltando' al respeto a todas las parejas.
Además, en la revancha de Raúl y Laura Molinar donde les otorgó otro punto más a Zerboni y Marce, quienes dieron otro punto más a Laysha y 'El Malito'
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.