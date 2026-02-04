¿Apostarías por mí? Tiby y Medina vuelven a quedar nominados en '¿Apostarías por Mí? tras llegar al fondo del ranking La querida pareja se convirtió en la segunda nominada de esta semana y así fueron las reacciones.

A pesar de que Tiby y Medina ganaron el desafío de ‘Bicicletas en el cielo’ y por lo tanto su apuesta de 5 mil 500 dólares, esto no les alcanzó para alejarse del fondo del ranking y por ello se convirtieron en la segunda pareja nominada de esta tercer semana de ‘¿Apostarías por Mí?’.

Medina fue de los que menos dinero apostaron por su pareja en el mencionado desafío, lo que le afectó en la bolsa semanal, pues sus compañeros hicieron de las apuestas más fuertes de la temporada, lo que hizo que quedaran en el fondo del ranking.

Tiby y Medina se convierten en la segunda pareja nominada de la tercera semana de ‘¿Apostarías por Mí?’

Alejandra Espinoza y Alan Tacher le dieron la mala noticia a Tiby y Medina, quienes quedaron impactados por ser su segunda vez nominados.

Tiby y Medina se suman al cuadro de nominados junto con Zerboni y Marce, y ambos podrían ir a duelo de salvación el próximo domingo, lo que podría darles otra semana dentro del reality. Sin embargo, aún falta el cara a cara de mañana jueves en donde se revelará la tercera pareja de nominados. ¿Qué pasará?

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.