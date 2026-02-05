¿Apostarías por mí? ¿Zerboni traicionará a una pareja de su alianza? Beta advierte a Tiby y Medina Previo al Cara a Cara de ‘¿Apostarías por mí?, Beta le reveló a Tiby y Medina la plática que tuvo con Mario Bezares, debido a que Zerboni reveló que podría traicionar a una pareja de su alianza

Video Beta ADVIERTE a Tiby y José de la posible TRAICIÓN de Zerboni

Después de que Tiby y Medina salieran nominados, al ser la pareja con el menor acumulado en su bolsa semanal, la creadora de contenido aseguró que no planea estresarse, pero después se enteró del plan de Zerboni en ¿Apostarías por mí?.

Beta habla con Tiby y Medina previo al Cara a Cara de ¿Apostarías por mí?

Tras exclamar que “pasó lo que tenía que pasar”, Tiby le pidió a su prometido que no se preocupara por su apuesta, ya que enfrentarán con la mejor actitud su nominación, Beta se acercó con ellos para contarles lo que escuchó.

“Aquí no confiamos en nadie. Ellos están diciendo que a quién teníamos nosotros , están diciendo que para ayudar a Zerboni y Medina”, dijo Beta, quien pidió no decir nada de la estrategia hasta que lo tuvieran claro.

Al ver su expresión, Beta les compartió que solo confía en ellos, por ello les ha revelado que Zerboni tiene miedo de enfrentarse a ellos en la placa, ya que ha estado pidiendo votos desde hace varios días.

“Él es capaz de pedirle a Mayito que elija a alguien más. Él nos dijo que Zerboni quería a Gigi o a Franco; y eso me hace desconfiar de él porque yo no estoy con Franco ni con Adrián, pero él sí está con ellos, ¿y les vas a hacer eso?”, expresó.

