¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Conoce a las parejas que están nominadas en la tercera semana Los ánimos de la villa están al rojo vivo y tras el intenso Cara a Cara conocimos a las tres parejas que están en riesgo de ser eliminadas

Video René quiere sacar a patadas a El Malito y Laysha por groseros y sucios

El Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? dejó la villa en llamas. Además de que las parejas se están sincerando sobre sus motivos para nominar a los demás, también vieron un par de videos donde quedaron expuestos sus planes y escucharon algunos comentarios bastante fuertes.

Además, algunas reglas se pusieron a prueba en esta tercera semana de competencia, pues las parejas se fueron a nominación de manera directa, es decir, no hubo un desafío de por medio para poder salvarse, era todo o nada.

Estas son las parejas que están nominadas en la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?

Cabe mencionar, o recapitular, que hay tres vías para quedar nominado. La primera por tener mal desempeño en el desafío de parejas, la otra por tener menos dinero en la bolsa semanal y la última por los votos de sus mismos compañeros.

Todas las parejas tienen bastantes días para hacer cuentas, planear estrategias y hacer sus jugadas, y así evitar a toda costa el riesgo de quedar eliminado de ¿Apostarías por Mí?

Por el lado físico, esta no fue una buena semana para Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, quienes tuvieron varias dificultades en el desafío de parejas y, además, fueron sancionados por romper las reglas de la prueba. Esos fueron los motivos por los que quedaron nominados.

Video Marce no puede parar de llorar al saber que ella y Zerboni están nominados



Tiby y Medina sorprendieron a todos al irse a lo más alto del ranking tras el desafío de hombres y ganar el bonus de 3 mil dólares. No obstante, para el desafío de mujeres no se arriesgaron como sus compañeros y pese a que ganaron la prueba y fueron de los mejores, cayeron al final de la tabla y salieron nominados.

Video Tiby y Medina ponen cara de preocupación al estar por segunda vez nominados



Finalmente, en el Cara a Cara varias parejas, sin planearlo y por motivos similares, dieron la mayoría de votos a Laysha y 'El Malito', pues muchos está inconformes con sus bromas, sus comentarios y las faltas de respeto que tienen hacia sus compañeros, por lo que ellos completaron el cuadro de nominados.

Video El Malito y Lasha reciben el punto extra pero no lo toman personal



