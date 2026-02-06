¿Apostarías por mí? Nuja se desahoga con Alejandra y, entre lágrimas, cuestiona la actitud de Brenda y Mario Bezares tras broma La situación detonó una serie de discusiones entre las parejas y dejó un ambiente cargado en La Villa de '¿Apostarías por mí?'.

Video Nuja está ahogada en llanto y Adrián le pide perdón por callarla

Nuja se desahogó con Alejandra y, entre lágrimas, cuestionó la actitud de Brenda y Mario Bezares tras el tenso momento que provocó una broma de El Malito y 'Mayito'.

Visiblemente afectada, Nuja se sinceró con Alejandra sobre cómo se ha sentido desde el conflicto. Aunque dijo comprender que Brenda defienda a su esposo, aseguró que la broma ocurrió dentro de un programa 24/7, por lo que nadie debería asumir una responsabilidad sobre ellos.

“Me sentí fatal. Yo entiendo que Brenda lo defienda, pero ni siquiera fue exhibir a Mario. Ya pasó, ya se vio en el 24/7 y en una gala. Entonces, ¿por qué agarran coraje con nosotros?”, expresó entre llanto.

La esposa de Adrián Di Monte explicó que una de las cosas que más le incomodó fue que Mario Bezares siguiera el juego de El Malito en una broma que consideró fuera de lugar. Señaló que, al ser una figura adulta, su comportamiento puede influir en los más jóvenes.

“Es poner el ejemplo de que él es un buen referente y, aunque Malito sea un niño y esto sea un juego dentro de un reality, lo toma como figura y dice: ‘yo también puedo bromear’, y eso no está chido”, opinó.

Nuja también insistió en que no se han mostrado videos suyos porque ella evita hablar mal de las demás parejas. Sin embargo, confesó que le preocupa lo que se diga de ella a sus espaldas, especialmente después de haber confrontado a Layasha.

“¿Tú cómo crees que me siento? ¿Por qué no pasaron ni un video mío? Porque yo no hablo de la gente. Me preocupa qué piensan de mí o por qué cuchichean. Yo digo: yo me llevo, yo me aguanto, pero ¿mi esposo te ha faltado al respeto? No, nunca”, expresó.

Ante esto, Alejandra le pidió que no se preocupara y destacó que, precisamente, esa actitud es la imagen que el público se está formando sobre su personalidad.

