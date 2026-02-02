TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz quedan nominados en la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?

Este lunes la indicación fue muy tajante: la pareja con peor desempeño en el desafío quedaría automáticamente nominada

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video “Me asusté muchísimo”: Marce se DESAHOGA y disculpa con Zerboni bajo la lluvia

Cada lunes hay un reinicio en ¿Apostarías por Mí?, pues las parejas se someten a nuevos retos, hacen apuestas cada vez más arriesgadas y, al parecer, la suerte también les cambió a otros tantos.

Hubo un ligero cambio en las reglas del reality, no se sabe si es definitivo pero alertó a todos los competidores. La dinámica es sencilla, quien tenga el peor desempeño en el desafío de parejas, será la que automáticamente salga nominada.

Zerboni y Marce son la pareja nominada de la tercera semana de ¿Apostarías por Mí?

El desafío de parejas fue una prueba demasiado fuerte para algunas celebridades, pues tuvieron que luchar contra el vértigo y su pánico a las alturas, además debían tener varias reglas muy presentes para no ser sancionados.

Lastimosamente, dos parejas rompieron las reglas, una de ellas fue la de Zerboni y Marce, por lo que fueron castigados y se les sumó un minuto más a su tiempo final, aunado a que fue una de las duplas que más trabajo les costó finalizar la prueba.

Entre el pánico y la sanción, esta pareja fue la que resultó nominada en la tercera semana de competencia, al tener un tiempo de 2 minutos y 54 segundos.

Nos sentimos muy contentos porque se rompieron miedos, hicimos lo que se pudo. No nos gusta la nominación pero hay que agarrar lo bueno de lo malo.
Salvador Zerboni


Tendremos que esperar hasta el miércoles y jueves para saber quiénes los acompañarán al cuadro de nominados.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

