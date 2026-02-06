¿Apostarías por mí? Adrián y Mayito protagonizan una acalorada discusión por broma pesada en ¿Apostarías por mí? Tras lo ocurrido en el Cara a Cara en ¿Apostarías por mí?, las problemáticas los alcanzaron en la Villa, donde Adrián y Nuja acudieron a la Habitación Trébol para hablar con Mario y Brenda Bezares

Video ¡Mario y Adrián tienen ACALORADA DISCUSIÓN después del CARA A CARA!

En las votaciones, Laysha y ‘El Malito’ escucharon varios motivos por los que fueron elegidos; incluso Adrián y Nuja discutieron brevemente con ellos, revelando que el influencer había hecho un comentario de mal gusto.

Adrián protagoniza una fuerte discusión con Mario Bezares en ¿Apostarías por mí? Esto fue lo que ocurrió

Después del drama que armó René por la supuesta falta de respeto a su esposa por parte de Laysha y El Malito, Adrián y Nuja acudieron a la Habitación Trébol para hablar con Mario Bezares, quien inicialmente había hecho una broma debido a la ‘casita’ que hicieron en la Bodega ‘Los Renacidos’.

Durante el post-show, se mostró el momento en el que Brenda habla con Alejandra y Beta, compartiendo que no tiene problema en irse tras lo que ocurrió en el Cara a Cara. Segundos después, Adrián y Nuja entraron a la habitación, momento en el que la cantante mexicana defendió a su pareja.

“Innecesario que exhibieras a mi esposo. Tú lo exhibiste porque ya había pedido una disculpa. Tú tienes tus razones, Nuja, y las entiendo, pero yo le prohibí a mi esposo que tuviera nada que ver”, dijo Brenda, quien aseguró que cuando ocurrió la broma, la pareja se rió.

Brenda Bezares se molesta con Adrián Di Monte por "exhibir" a su esposo en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



De inmediato, Nuja y Adrián negaron haberse reído. “Yo, de hecho, dije, y de seguro lo escuchaste Brenda, ‘cállese, viejo cochino’. Respete porque me voy a emp3tar”, expresó el actor.

Brenda aseguró que no escuchó nada de lo que dijo Adrián, además compartió su descontento al sacar el tema durante un momento que es televisado en vivo.

“El gran problema de mi esposo, ¿sabes cuál es? Es que, cuando realmente quiere a la gente, bromea. Es su forma de querer, es su forma de hacer las cosas”, recalcó la cantante, mientras que Adrián reiteró que sus suegros están viendo el programa y que va a defender a su esposa siempre.

Adrián protagoniza acalorada discusión con Mario en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Tras supuestamente acabar con la discusión, Mario entró a la habitación y aseguró que Di Monte se había reído de su broma, lo cual negó el actor nuevamente.

“De hombres hablamos y no tienes por qué ir a exhibirlo”, dijo Mario, a lo que Adrián añadió: “No te perdoné”.

Al final, Adrián optó por salir del cuarto, sin dejar hablar a Nuja, y Mario añadió que “están pisando a la gente para subir y punto”.

