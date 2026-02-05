TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Raúl y Laura Molinar dan poderoso beneficio a Zerboni y Marce en la Revancha: esto podrá hacer la pareja

En pleno Cara a Cara conocimos a la pareja contra la que Laura y 'El Pelón' tomaron revancha al ser eliminados de la competencia

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video El Pelón abre los ojos y descubre que Zerboni busca que todos se sacrifiquen por él

Hace una semana Laura y Raúl Molinar fueron la pareja más votada en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, algo que encendió los ánimos en la villa y que también dio resultados, pues resulta que la pareja salió eliminada.

Pero su participación no quedó ahí, ya que en el reality existe la revancha, donde los eliminados podrán decidir si apoyan a alguno de sus compañeros o los afecta directamente el día de la nominación por votos.

PUBLICIDAD

Laura y 'El Pelón' dan poderoso beneficio a Zerboni y Marce para el Cara a Cara

Más sobre ¿Apostarías por mí?

¿Zerboni traicionará a una pareja de su alianza? Beta advierte a Tiby y Medina
2 mins

¿Zerboni traicionará a una pareja de su alianza? Beta advierte a Tiby y Medina

¿Apostarías por Mí?
El Anfitrión lanza picante piropo a Nuja; las parejas quedan impactadas
1 mins

El Anfitrión lanza picante piropo a Nuja; las parejas quedan impactadas

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares destapa a quién protege dentro de '¿Apostarías por mí?': Brenda no se queda callada y así responde
2 mins

Mario Bezares destapa a quién protege dentro de '¿Apostarías por mí?': Brenda no se queda callada y así responde

¿Apostarías por Mí?
Todos en '¿Apostarías por mí?' se enteran de lo que Nuja y Adrián Di Monte hicieron en La Bodega: así reaccionan
2 mins

Todos en '¿Apostarías por mí?' se enteran de lo que Nuja y Adrián Di Monte hicieron en La Bodega: así reaccionan

¿Apostarías por Mí?
Mario Bezares, arrepentido, le pide perdón a Nuja y Adrián Di Monte; ella reacciona: “No se vale”
2 mins

Mario Bezares, arrepentido, le pide perdón a Nuja y Adrián Di Monte; ella reacciona: “No se vale”

¿Apostarías por Mí?
Mario y Brenda Bezares encaran a Zerboni; él hace fuerte confesión: “Voy a mover mis fichas”
2 mins

Mario y Brenda Bezares encaran a Zerboni; él hace fuerte confesión: “Voy a mover mis fichas”

¿Apostarías por Mí?
¿Ya se quiere ir? Laysha le revela a Beta que Brenda ya habló con Mario sobre salir de ¿Apostarías por mí?
2 mins

¿Ya se quiere ir? Laysha le revela a Beta que Brenda ya habló con Mario sobre salir de ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Adrián y Nuja se dejan llevar por la pasión en La Bodega? Así captaron a la romántica pareja
2 mins

¿Adrián y Nuja se dejan llevar por la pasión en La Bodega? Así captaron a la romántica pareja

¿Apostarías por Mí?
Medina acepta que no le salió su estrategia y Tiby prefiere reír tras quedar nominados por segunda vez en '¿Apostarías por Mí?'
3 mins

Medina acepta que no le salió su estrategia y Tiby prefiere reír tras quedar nominados por segunda vez en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Tiby y Medina vuelven a quedar nominados en '¿Apostarías por Mí? tras llegar al fondo del ranking
1 mins

Tiby y Medina vuelven a quedar nominados en '¿Apostarías por Mí? tras llegar al fondo del ranking

¿Apostarías por Mí?

La semana pasada, Alina y Jim decidieron que le darían dos votos en contra a René y Rubí, pero Laura y 'El Pelón' se fueron por otro camino.

Dicha dupla estuvo presente en todo el show, viendo cómo se desarrolló el Cara a Cara, por lo que tuvieron tiempo de analizar a qué pareja podrían elegir y que su estrategia salga como la tienen planeada.

Tras la tensión de la jornada, finalmente pudieron volver a ver a sus compañeros y decirles frente a frente su decisión en esta velada.

Nuestra revancha es otorgarle un voto extra a Salvador y Marce para que puedan usarlo contra la pareja que quieran, puede ser la misma por la que votaron o nombrar a otra.
Raúl Molinar


Debido a que fueron una de las parejas que respetaron a Laura y no se burlaron de ella cuando estuvo muy afectada por la nominación.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX