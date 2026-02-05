¿Apostarías por mí? Raúl y Laura Molinar dan poderoso beneficio a Zerboni y Marce en la Revancha: esto podrá hacer la pareja En pleno Cara a Cara conocimos a la pareja contra la que Laura y 'El Pelón' tomaron revancha al ser eliminados de la competencia

Video El Pelón abre los ojos y descubre que Zerboni busca que todos se sacrifiquen por él

Hace una semana Laura y Raúl Molinar fueron la pareja más votada en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, algo que encendió los ánimos en la villa y que también dio resultados, pues resulta que la pareja salió eliminada.

Pero su participación no quedó ahí, ya que en el reality existe la revancha, donde los eliminados podrán decidir si apoyan a alguno de sus compañeros o los afecta directamente el día de la nominación por votos.

Laura y 'El Pelón' dan poderoso beneficio a Zerboni y Marce para el Cara a Cara

La semana pasada, Alina y Jim decidieron que le darían dos votos en contra a René y Rubí, pero Laura y 'El Pelón' se fueron por otro camino.

Dicha dupla estuvo presente en todo el show, viendo cómo se desarrolló el Cara a Cara, por lo que tuvieron tiempo de analizar a qué pareja podrían elegir y que su estrategia salga como la tienen planeada.

Tras la tensión de la jornada, finalmente pudieron volver a ver a sus compañeros y decirles frente a frente su decisión en esta velada.

Nuestra revancha es otorgarle un voto extra a Salvador y Marce para que puedan usarlo contra la pareja que quieran, puede ser la misma por la que votaron o nombrar a otra. Raúl Molinar



Debido a que fueron una de las parejas que respetaron a Laura y no se burlaron de ella cuando estuvo muy afectada por la nominación.

