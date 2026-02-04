TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Alan Tacher y Alejandra Espinoza anuncian sorpresivo giro en el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Las estrategias de las parejas se empezarán a tambalear rumbo el tenso Cara a Cara donde hay nominaciones por votos

Por:Gladys Tello
Video ¡Está frustrada! Breh se sincera con Marce de sentirse abrumada por las nominaciones

Algunos bandos se están consolidando en ¿Apostarías por Mí? pero no todo es lo que parece, pues la mayoría de las parejas no tienen ni idea de que sólo son parte de un plan y no un engranaje poderoso en la estrategia.

Todos los jueves hay un Cara a Cara, dinámica en la que las parejas revelan cuál de ellas ya no debería estar en la competencia, algo que generalmente ha causado mucha incomodidad y también ha desatado fuertes pleitos, pero eso tendrá un giro inesperado.

Alan Tacher y Alejandra Espinoza revelan giro inesperado en el Cara a Cara

En el show de este miércoles, los ánimos se encendieron, pues se revelaría a la segunda pareja nominada de esta tercera semana de competencia y las parejas se encuentran afinando detalles para la nominación venidera.

Algo que no esperan es que sus estrategias y pláticas sean descubiertas, además de ser expuestas ante todos los competidores. Así lo anunciaron Alan Tacher y Alejandra Espinoza, que contaron al público el cambio sorpresivo que veremos este jueves.

Mañana, cada pareja en el Cara a Cara verá lo que se dice de ellos a sus espaldas.
Alan Tacher


Con esta idea se pretende que las estrategias de todas las parejas cambien o se consoliden, eso dependerá completamente de cómo se han manejado dentro de la villa.

¿Las parejas han sido honestas? ¿Realmente hay lealtad? ¿Hay un fuerte tema de complot? Eso lo conoceremos en algunas horas.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

