¿Apostarías por mí? Brenda Bezares defiende a Mayito y confronta a Adrián Di Monte y Nuja; él no se queda callado y así responde Una broma desató la molestia entre las parejas de '¿Apostarías por mí?': Brenda no dudó en salir en defensa de Mayito frente a Nuja y Adrián Di Monte.

Video ¡Mario y Adrián tienen ACALORADA DISCUSIÓN después del CARA A CARA!

Adrián Di Monte y Nuja se acercaron a Brenda Bezares para hablar sobre la tensión que se desató en La Villa tras una broma de Mario y El Malito.

Y es que, Adrián Di Monte se manifestó en contra de que se hable de su intimidad con su esposa en público, sobre todo cuando, dijo, él y mucho menos su esposa han dado esa confianza.

Brenda Bezares respondió a Nuja que tiene razón en su postura, pues ella incluso le comentó a Mario su opinión.

"Tú tienes tus razones, Nuja, las entiendo y aparte yo le prohibí a mi esposo que tuvieran nada qué ver", expresó.

Brenda, en cambio, no dudó en defender a su esposo recordando que cuando ocurrió la broma tanto Adrián como Nuja se rieron.

"No es cierto porque cuando sucedió la broma, ustedes se rieron", apuntó Brenda.

Nuja desmintió las palabras de Brenda y afirmó que no sucedió así.

"Yo no me reí, yo me volteé con Adrián, cuando hicieron la broma", explicó.

Adrián Di Monte respaldó las palabras de su esposa y le hizo a Brenda recordar que cuando pasó la broma, él le respondió que era un 'viejo cochino' y les pidió que no jugaran con eso porque se iba a molestar.

Brenda insistió en que ella no escuchó eso y reprobó que exhibieran a su esposo en televisión abierta.

"Te juro que no escuché, yo no lo escuché, ¿por qué sacarlo ahorita a televisión abierta, por qué embarras a Mario?", reclamó.

"Yo no lo embarré, Mario se embarró solo", respondió Adrián.

Brenda le recordó que Mario ya se había disculpado y no encontraba la razón de que el tema volviera a ser expuesto.

"Se metieron con lo único que me interesa, que es ella", se defendió Adrián.

"Está bien y haces bien, pero nosotros jamás hemos exhibido, jamás hemos", reaccionó Brenda.

Bezares comentó que las bromas son una forma de querer de Mayito; sin embargo, Adrián respondió que eso no era querer.

"Perdóname Brenda, pero no es una manera de querer, eso es una vulgaridad burda", sentenció.

Nuja comentó que lo que a ella le había molestado era que Mario le siguiera el juego a un niño, refiriéndose a El Malito.

"Yo reaccioné de acuerdo a lo que yo vi, insensato hacer una broma en tono sexual a una mujer ajena, ella es mi esposa", insistió Adrián. "Y no tengo la confianza con Mayito ni mi esposa con nadie para bromear así".

