¿Apostarías por mí? René Strickler estalla contra Laysha tras el intenso Cara a Cara: "me molesta" Los ánimos en la villa se encendieron después de que en el Cara a Cara se mostraron unos videos muy reveladores antes de la nominación

Video ¡René Strickler reveló cómo estuvo a nada de ser ‘Armando’ en La Fea más Bella!

El Cara a Cara de este jueves 5 de febrero hizo que la villa de ¿Apostarías por Mí? simplemente ardiera. Por primera vez en esta dinámica, antes de que las parejas nominaran, se mostraron unos videos donde se revelaron pláticas y cayeron caretas.

Esta compilación hizo que las parejas supieran quien habla detrás de quien, cómo se expresan de ellos a sus espaldas y si realmente hicieron una buena comunión como tanto aseguran, algo que ayudó que las votaciones fueran muy claras.

PUBLICIDAD

René y Laysha tienen fuerte pleito tras el Cara a Cara

Muchas de las parejas ya tenía previsto nominar a Laysha y 'El Malito' por sus conductas, por sus bromas, por sus 'faltas de respeto' y comentarios. Pero quien fue muy tajante en dar sus razones fue René Strickler.

Ruby y René fueron los últimos en dar su voto, pero el actor fue único que habló durante la interacción, donde se mostró visiblemente molesto. Esto debido a un video donde varias parejas decían que su esposa es 'hipócrita', pero el más fuerte fue uno donde Laysha decía que 'debía darle una cachetada a Ruby'.

En el Cara a Cara René no se calló y le comentó que se le hacía de mal gusto, pues es un comentario que induce a la violencia y, aunque fuera de broma, no le parecía todo lo que la joven hablaba de su esposa.

Al momento de regresar a la villa, el pleito continuó y escaló. René explotó y dijo que no podía ser que Mario tuviera a esa pareja como 'protegidos', debido el desatinado comentario de la cachetada. Laysha, que estaba a unos metros, le respondió:

Es que tú no puedes guiarte en un clip, tienes que saber el contexto. Laysha



El histrión la volvió a encarar diciendo:

Estás jugando otro juego. Me molesta... Mi mujer no es hipócrita. René Strickler



El actor se encontraba tan molesto que se fue a su cuarto para tranquilizarse, pero al salir de la suite nuevamente empezó a despotricar contra las parejas que llamaron 'hipócrita' a su esposa.

Ruby, quien se mostró descontenta con Laysha y 'El Malito', le pidió a René que se tranquilizara, que de eso se trata el juego y que no debía perder los estribos por cualquier comentario. El actor le explicó que todos estaban en su derecho de molestarse por actitudes y comentarios, además de proteger a sus mujeres.

Video René explota contra Laysha y El Malito pero Rubí se queda sin palabras



No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!