Así es como nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el tercer Cara a Cara
Las parejas ya votaron y definieron a un nominado más. Así repartieron sus puntos en el intenso y revelador Cara a Cara
La Arena de Nominación se encendió tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, pues unos reveladores videos, acciones y rencores que se iban arrastrando a lo largo de las semanas y las estrategias se pusieron en juego.
Esto provocó que algunas alianzas se tambalearan y las caretas terminaran de caer, por lo que este era el momento perfecto para decirse lo que realmente les molestaba del otro y revelar por qué no quieren que sigan en la competencia.
Esto pasó en el tercer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
Omitiendo el punto extra que Raúl y Laura Molinar le dieron a Zerboni y Marce, el cual usaron contra 'El Malito' y Laysha, así se distribuyeron los puntos:
- Alejandra y Beta votaron por Gigi y David
- Tiby y Medina votaron por Gigi y David
- Franco y Brehvotaron por 'El Malito' y Laysha
- Adrián y Nuja votaron por 'El Malito' y Laysha
- Laysha y 'El Malito' votaron por David y Gigi
- Zerboni y Marce votaron por Laysha y 'El Malito'
- Brenda y Mario Bezares votaron por Gigi y David
- Gigi y David votaron por Laysha y 'El Malito'
- Lorenzo y Claudia votaron por Laysha y 'El Malito'
- René y Rubí votaron por Laysha y 'El Malito'
¿Cómo quedaron los votos en el tercer Cara a Cara?
En esta ocasión, las parejas tuvieron muy claro por quiénes iban, por lo que sólo fueron nombradas dos parejas:
- Laysha y 'El Malito': 5 votos + uno de la revancha de Zerboni y Marce
- Gigi y David: 4 votos
Por lo tanto, Laysha y 'El Malito' se van al cuadro de nominación junto a Zerboni, Marce, Tiby y Medina.
'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.