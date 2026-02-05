TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Así es como nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el tercer Cara a Cara

Las parejas ya votaron y definieron a un nominado más. Así repartieron sus puntos en el intenso y revelador Cara a Cara

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¡Arde la Villa! Beta encara a El Malito por supuestamente traicionarlo

La Arena de Nominación se encendió tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, pues unos reveladores videos, acciones y rencores que se iban arrastrando a lo largo de las semanas y las estrategias se pusieron en juego.

Esto provocó que algunas alianzas se tambalearan y las caretas terminaran de caer, por lo que este era el momento perfecto para decirse lo que realmente les molestaba del otro y revelar por qué no quieren que sigan en la competencia.

Esto pasó en el tercer Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Omitiendo el punto extra que Raúl y Laura Molinar le dieron a Zerboni y Marce, el cual usaron contra 'El Malito' y Laysha, así se distribuyeron los puntos:

  • Alejandra y Beta votaron por Gigi y David
  • Tiby y Medina votaron por Gigi y David
  • Franco y Brehvotaron por 'El Malito' y Laysha
  • Adrián y Nuja votaron por 'El Malito' y Laysha
  • Laysha y 'El Malito' votaron por David y Gigi
  • Zerboni y Marce votaron por Laysha y 'El Malito'
  • Brenda y Mario Bezares votaron por Gigi y David
  • Gigi y David votaron por Laysha y 'El Malito'
  • Lorenzo y Claudia votaron por Laysha y 'El Malito'
  • René y Rubí votaron por Laysha y 'El Malito'

¿Cómo quedaron los votos en el tercer Cara a Cara?

En esta ocasión, las parejas tuvieron muy claro por quiénes iban, por lo que sólo fueron nombradas dos parejas:

  • Laysha y 'El Malito': 5 votos + uno de la revancha de Zerboni y Marce
  • Gigi y David: 4 votos

Por lo tanto, Laysha y 'El Malito' se van al cuadro de nominación junto a Zerboni, Marce, Tiby y Medina.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

