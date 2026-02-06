¿Apostarías por mí? Laysha le pide perdón a Nuja tras acalorada discusión y le hace inesperada promesa Tras la acalorada discusión que se suscitó por la broma a Adrián Di Monte y Nuja, Laysha se acercó a la participante y le pidió perdón. Esto fue lo que pasó.

Video Laysha hace las paces con Nuja y promete nunca bromear con ella

Tras la acalorada discusión que desató la broma de El Malito y Mario Bezares sobre Adrián Di Monte y Nuja, Laysha se acercó y le pidió perdón a la participante en ¿Apostarías por mí?

En la villa, Laysha lamentó las palabras de su pareja y destacó que pensó que todo había quedado en el pasado.

“Lo del comentario, yo estaba ahí… Me dijo después que les había pedido perdón”, precisó; a lo que Nuja reaccionó y destacó que el comentario de El Malito fue desafortunado.

“No, se le acercó solo. Íbamos a ir a la bodega a enseñarle a Franco cómo dejamos el glamping, se acercó Malito y le dijo ‘van a ir a hacer…’, Adrián se enojó y le dijo ‘no juegues con eso’”, indicó la esposa de Adrián Di Monte.

Laysha le pide perdón a Nuja: esto fue lo que pasó

Al escuchar a Nuja, Laysha reiteró sus disculpas y detalló que aunque ellos creían que todos bromeaban, esa situación no se volverá a repetir.

“ Perdón… Es que nosotros pensamos que aquí todos van a bromear con nosotros, tú bromeas con nosotros también Nuja por eso no sabemos si lo hacemos a bien o mal, pero está bien no te quiero culpar ni nada, pero no vuelve a pasar. Él pensaba que estaba bien con ustedes porque me dijo que se había acercado”, señaló.

Incluso, Laysha le preguntó a Nuja qué necesitaba para poder olvidar el mal momento y ante la negativa de la esposa de Adrián Di Monte, se limitó a pedir nuevamente disculpas y sorprendió al hacer una inesperada promesa.

“¿Qué necesitas para sentirte más tranquila? ¿Quieres que venga y te vuelve a hablar? ¿Quieres aclarar algo? Lo que tú quieras hacer, yo estoy a tu disposición. Te pido nuevamente disculpas, Malito piensa que ya les pidió disculpas, pero si necesitas algo más puedes acercarte y no volvemos a bromear contigo”, sentenció.

