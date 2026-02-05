Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada tras el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
Cayeron las caretas y todas las parejas votaron para mandar a una tercera al cuadro de nominación junto a Zerboni, Marce, Tiby y Medina
En el Cara a Cara, de este jueves 5 de febrero, ninguna de las parejas de ¿Apostarías por Mí? vieron venir la bomba que pondría a temblar sus lealtades, estrategias y alianzas, además de la revancha de 'El Pelón' y Laura.
Aunado a esto, antes de enfrentarse y nominarse, vieron varios videos donde muchos quedaron muy mal parados, por lo que varias parejas tuvieron muy claro su decisión y otras tantas tuvieron que replantearse el lugar que ocupan con sus compañeros.
Tras el fuerte Cara a Cara, Laysha y 'El Malito' son los terceros nominados en ¿Apostarías por Mí?
En el Cara a Cara se cayeron las máscaras y quedó expuesto cómo piensan las parejas de sus competidores por una compilación de videos muy polémica, algo que hizo que muchos cambiaran de opinión en ese mismo instante.
Además, Raúl y Laura Molinar tuvieron su revancha donde le otorgaron un voto más a Marce y Zerboni, por lo que ellos debían pensar si usarlo con la pareja que ya habían votado o elegir a una nueva.
Tras esta dinámica, donde los ánimos se pusieron muy tensos, por obtener la mayoría de votos Laysha y 'El Malito fueron elegidos como la tercera pareja nominada de la semana. Ellos se suben al cuadro junto a Zerboni, Marce, Tiby y Medina.
