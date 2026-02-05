Laysha y 'El Malito' se convierten en la tercera pareja nominada tras el Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

TV SHOWS
apostarias por mi
Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¡La villa se pone color de hormiga con el tema de las nominaciones!

En el Cara a Cara, de este jueves 5 de febrero, ninguna de las parejas de ¿Apostarías por Mí? vieron venir la bomba que pondría a temblar sus lealtades, estrategias y alianzas, además de la revancha de 'El Pelón' y Laura.

Aunado a esto, antes de enfrentarse y nominarse, vieron varios videos donde muchos quedaron muy mal parados, por lo que varias parejas tuvieron muy claro su decisión y otras tantas tuvieron que replantearse el lugar que ocupan con sus compañeros.

¿Apostarías por Mí?

Tras el fuerte Cara a Cara, Laysha y 'El Malito' son los terceros nominados en ¿Apostarías por Mí?

En el Cara a Cara se cayeron las máscaras y quedó expuesto cómo piensan las parejas de sus competidores por una compilación de videos muy polémica, algo que hizo que muchos cambiaran de opinión en ese mismo instante.

Además, Raúl y Laura Molinar tuvieron su revancha donde le otorgaron un voto más a Marce y Zerboni, por lo que ellos debían pensar si usarlo con la pareja que ya habían votado o elegir a una nueva.

Tras esta dinámica, donde los ánimos se pusieron muy tensos, por obtener la mayoría de votos Laysha y 'El Malito fueron elegidos como la tercera pareja nominada de la semana. Ellos se suben al cuadro junto a Zerboni, Marce, Tiby y Medina.

Imagen TelevisaUnivision


¡Recuerda que a partir de este jueves ya puedes votar POSITIVAMENTE por alguna de estas parejas! ¿Quién quieres que siga en la competencia?

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

