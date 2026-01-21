¿Apostarías por mí? ¿De qué tratará el desafío en vivo de hoy miércoles 21 de enero de '¿Apostarías por Mí?' ¡Aquí te decimos!

Te contamos todo sobre el desafío en vivo que se transmitirá hoy en el show de ‘¿Apostarías por Mí?’.



La intensidad nunca baja en la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’, pues luego de que sean revelados esta noche los resultados del primer Desafío de Hombres y de la segunda apuesta de este miércoles, las dos parejas que hayan tenido el peor desempeño, serán quienes se enfrenten en el desafío en vivo. Pero, ¿en qué consistirá? Aquí te decimos.

Este será el desafío que desequilibrará a las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Una vez reveladas las dos peores parejas del Desafío de Hombres, estas tendrán que medirse en el desafío en vivo llamado ‘En contrapeso’. El cual consistirá en que un participante tendrá que sostener una cuerda para hacer contrapeso y mantener en el aire una mesa; mientras que el otro tendrá que correr para recoger las piezas del rompecabezas y armarlo sobre ella.

Pero no, no todo será tan ‘fácil’, ya que, si quien sostiene la cuerda pierde fuerza o suelta el contrapeso, la mesa caerá; así que deberán cambiar de roles y comenzar desde cero. Las parejas tendrán un tiempo límite de 3 minutos para concluir el desafío.

La pareja que gane será quien arme bien el rompecabezas en el menor tiempo. ¿Quiénes serán las parejas que se enfrenten a este duro desafío?

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.