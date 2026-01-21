TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿De qué tratará el desafío en vivo de hoy miércoles 21 de enero de '¿Apostarías por Mí?' ¡Aquí te decimos!


Te contamos todo sobre el desafío en vivo que se transmitirá hoy en el show de ‘¿Apostarías por Mí?’.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
add
Síguenos en Google
Video Adamari y Amara opinan si harían lo mismo que Laysha con El Malito por un detalle

La intensidad nunca baja en la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’, pues luego de que sean revelados esta noche los resultados del primer Desafío de Hombres y de la segunda apuesta de este miércoles, las dos parejas que hayan tenido el peor desempeño, serán quienes se enfrenten en el desafío en vivo. Pero, ¿en qué consistirá? Aquí te decimos.

Este será el desafío que desequilibrará a las parejas en ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¡Nuja abandonó el desafío! y Adrián Di Monte reacciona a su derrota

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alina habla seriamente con Jim y le hace fuerte petición: "sé que te cuesta mucho"
2 mins

Alina habla seriamente con Jim y le hace fuerte petición: "sé que te cuesta mucho"

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': ¡Hoy miércoles 21 de enero habrá segunda pareja nominada! Te contamos todo
1 mins

'¿Apostarías por Mí?': ¡Hoy miércoles 21 de enero habrá segunda pareja nominada! Te contamos todo

¿Apostarías por Mí?
¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió
2 mins

¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió

¿Apostarías por Mí?
Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"
3 mins

Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”
2 mins

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"
1 mins

Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"

¿Apostarías por Mí?
Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"
1 mins

Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"

¿Apostarías por Mí?
Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”
2 mins

Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”

¿Apostarías por Mí?
Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero
2 mins

Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero

¿Apostarías por Mí?
Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante
3 mins

Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante

¿Apostarías por Mí?


¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió.

PUBLICIDAD

Una vez reveladas las dos peores parejas del Desafío de Hombres, estas tendrán que medirse en el desafío en vivo llamado ‘En contrapeso’. El cual consistirá en que un participante tendrá que sostener una cuerda para hacer contrapeso y mantener en el aire una mesa; mientras que el otro tendrá que correr para recoger las piezas del rompecabezas y armarlo sobre ella.

Pero no, no todo será tan ‘fácil’, ya que, si quien sostiene la cuerda pierde fuerza o suelta el contrapeso, la mesa caerá; así que deberán cambiar de roles y comenzar desde cero. Las parejas tendrán un tiempo límite de 3 minutos para concluir el desafío.

La pareja que gane será quien arme bien el rompecabezas en el menor tiempo. ¿Quiénes serán las parejas que se enfrenten a este duro desafío?

'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

No te pierdas este desafío en vivo en ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?Reality show

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX