¿Apostarías por mí? Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero Tras dar a conocer los resultados del primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?, durante el post show se presentó la tabla con la bolsa semanal de cada pareja la noche del 20 de enero

El Anfitrión provoca tensión al confrontar a las parejas con sus apuestas

La noche del pasado 20 de enero se realizó el primer desafío de mujeres de ¿Apostarías por mí?, donde los hombres asignaron una cantidad de dinero de su bolsa semanal.

En el desafío ‘Poniendo las bolas en su lugar’, las mujeres debían elegir 3 ‘defectos’ adorables que eligieron sus parejas anteriormente, pero con una gran dificultad: debían estar dentro de una bola gigante mientras acomodaban las respectivas pelotas en el apartado correcto en el tablero gigante.

Así quedó la bolsa semanal de cada pareja en ¿Apostarías por mí? la noche del 20 de enero

Alan Tacher y Alejandra Espinoza fueron los encargados de dar la primera lista preliminar de las bolsas semanales de los competidores, en la que Franco y Breh están en el primer lugar con 17 mil 500 dólares; mientras que Adrián y Nuja están en la doceava posición con 494 dólares.

En el enlace con La Villa, también se informó que Alejandra, Marce y Claudia tuvieron los mejores tiempos, por lo que tenían la oportunidad de realizar un desafío extra para ganar un bono de 3 mil dólares.

Pero esas no fueron las únicas apuestas, ya que Lorenzo, Zerboni y Beta tuvieron la oportunidad de apostar nuevamente por su pareja en el nuevo desafío. Marce fue quien tuvo la mayor cantidad de aciertos, convirtiéndose en la ganadora del bono y en la pequeña apuesta que hizo su novio.

Marce ganó el bono de 3 mil dólares en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



Durante el Post Show, Arana Lemus mostró la lista actualizada, quedando así la bolsa semanal de cada una de las parejas.

1- Franco y Breh - 18 mil 999 dólares

2- Alina y Jim - 14 mil 439 dólares

3- Zerboni y Marce - 13 mil 598 dólares

4- René y Rubí - 11 mil 834 dólares

Así quedó el ranking final tras el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



5- Gigi y David - 10 mil 993 dólares

6- Alejandra y Beta - 10 mil 200

7- Raúl ‘El pelón’ y Laura - 8 mil 750 dólares

8- Mario y Brenda - 7 mil 949 dólares

9- Tiby y Medina - 7 mil dólares

10 - Laysha y ‘El Malito’ - 4 mil 500 dólares

11- Lorenzo y Claudia - 4 mil 277 dólares

12- Adrián y Nuja - 494 dólares

Así quedó el ranking final tras el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí? la noche del 20 de enero Imagen TelevisaUnivision



No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas.