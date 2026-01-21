TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió

Mario Bezares reveló en ¿Apostarías por mí? que Brenda Bezares estuvo a punto de renunciar y reveló todo lo que sufrió hasta que finalmente aceptó entrar. Brenda Bezares confiesa qué hizo

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
add
Síguenos en Google
Video Brenda Bezares sufrió un ataque de pánico y casi renuncia al reality ¿Apostarías por mí?

Mario Bezares dejó impactados a René Strickler y a su esposa Rubí Cardozo al revelar que Brenda Bezares casi renuncia a ¿Apostarías por mí?

El conductor destapó todo lo que sufrió su esposa antes de entrar y por qué estuvo a punto de decir no al proyecto.

PUBLICIDAD

¿Brenda Bezares renunció a ‘¿Apostarías por mí?’? Esto dijo Mario Bezares

Durante una cena en la Suite Diamante de la villa, Mario Bezares destapó que cuando ¿Apostarías por mí? se adelantó a enero, Brenda Bezares se arrepintió y estuvo a punto de renunciar.

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"
3 mins

Alina rompe en llanto al saber lo que Jim habló de ella con los demás: él, entre lágrimas, también le reclama: "Se te olvida que soy un ser humano"

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”
2 mins

Brenda Bezares deja en shock por cómo luce a sus 54 años: parejas de ¿Apostarías por mí? “la chulean”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"
1 mins

Brenda Bezares teme que la gente piense mal de ella y Mario por lo que hicieron en ¿Apostarías por mí?: "Le bajamos dos rayas"

¿Apostarías por Mí?
Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"
1 mins

Nuja revela si cree que Adrián Di Monte le sería infiel; sorprenden con confesiones en '¿Apostarías por mí?': "Por temor, no por convicción"

¿Apostarías por Mí?
Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”
2 mins

Alina Lozano regaña a Jim Velásquez en ¿Apostarías por mí?; Él reacciona tajante: “No me molestes”

¿Apostarías por Mí?
Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero
2 mins

Así quedó la bolsa semanal de cada pareja de ¿Apostarías por mí? el 20 de enero

¿Apostarías por Mí?
Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante
3 mins

Tras fallida apuesta, René Stickler y Rubí disfrutan de una romántica cena en la Suite Diamante

¿Apostarías por Mí?
Así se vivió el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?
3 mins

Así se vivió el primer desafío de mujeres en ¿Apostarías por mí?; ¿quiénes sumaron dinero a su bolsa semanal?

¿Apostarías por Mí?
¡Lo apostó casi todo! Adrián Di Monte y Nuja Amar se quedan con poco dinero para la siguiente apuesta
2 mins

¡Lo apostó casi todo! Adrián Di Monte y Nuja Amar se quedan con poco dinero para la siguiente apuesta

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Conoce dónde está la lujosa villa del reality de parejas
1 mins

¿Apostarías por Mí?: Conoce dónde está la lujosa villa del reality de parejas

¿Apostarías por Mí?

Nos querían el 27 de diciembre para ir a tomar fotos a México, me dice ‘no, espérame, qué vamos a hacer’”, narró.

Brenda Bezares indicó por qué estuvo a punto de no participar en ¿Apostarías por mí?: “ Le dije ‘no, no quiero, ya no quiero’. Porque yo decía enero venimos de vacaciones, ni siquiera voy a poder disfrutar de mis vacaciones de invierno porque el nervio lo traía aquí. Veníamos de haber estado casi un mes en Japón, luego se fue a trabajar a Bilbao una serie, estuvimos allá mes y medio, entonces yo no estaba en mi casa”.

El comediante indicó que le dio su espacio y cuando estaban en España le llegaron los contratos por lo que habló con Brenda Bezares, a quien le aseguró que respetaría su decisión.

En España me dice ‘no voy’, me mandan los contratos y me senté y le dije ‘yo te entiendo perfectamente y si no quieres, no lo hacemos, no hay ninguna bronca, ni te voy a decir, es una decisión que tú tienes que tener, yo no te voy a obligar a que vayas a sufrir’, me dice ‘dame tres días para pensarlo’”, afirmó.

Pese a que dudó en entrar, la conductora reveló que entró en pánico, pero que entendió que era una oportunidad que no podía dejar pasar.

“Entré en pánico. Un día me entró el ataque de pánico, dije ‘no, no, qué voy a hacer ahí, no quiero’... Yo me puse a analizar y dije ‘este tren no más pasa una vez, si me voy a sentar a decir el próximo, me voy a arrepentir toda la vida’”, señaló.

PUBLICIDAD

Brenda Bezares indicó que habló con sus hijos y hasta con Chat GPT para aceptar formar parte de ¿Apostarías por mí?

“Empecé a pensarlo, hablé mucho con mis hijos, que son mi soporte, y me dijeron ‘tú puedes, vete con la seguridad’, bueno hasta a Chat GPT le pregunté”, sentenció entre risas.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX