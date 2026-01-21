¿Brenda Bezares renuncia a ‘¿Apostarías por mí?’? Mario Bezares impacta al revelar qué sucedió
Mario Bezares reveló en ¿Apostarías por mí? que Brenda Bezares estuvo a punto de renunciar y reveló todo lo que sufrió hasta que finalmente aceptó entrar. Brenda Bezares confiesa qué hizo
Mario Bezares dejó impactados a René Strickler y a su esposa Rubí Cardozo al revelar que Brenda Bezares casi renuncia a ¿Apostarías por mí?
El conductor destapó todo lo que sufrió su esposa antes de entrar y por qué estuvo a punto de decir no al proyecto.
¿Brenda Bezares renunció a ‘¿Apostarías por mí?’? Esto dijo Mario Bezares
Durante una cena en la Suite Diamante de la villa, Mario Bezares destapó que cuando ¿Apostarías por mí? se adelantó a enero, Brenda Bezares se arrepintió y estuvo a punto de renunciar.
“ Nos querían el 27 de diciembre para ir a tomar fotos a México, me dice ‘no, espérame, qué vamos a hacer’”, narró.
Brenda Bezares indicó por qué estuvo a punto de no participar en ¿Apostarías por mí?: “ Le dije ‘no, no quiero, ya no quiero’. Porque yo decía enero venimos de vacaciones, ni siquiera voy a poder disfrutar de mis vacaciones de invierno porque el nervio lo traía aquí. Veníamos de haber estado casi un mes en Japón, luego se fue a trabajar a Bilbao una serie, estuvimos allá mes y medio, entonces yo no estaba en mi casa”.
El comediante indicó que le dio su espacio y cuando estaban en España le llegaron los contratos por lo que habló con Brenda Bezares, a quien le aseguró que respetaría su decisión.
“ En España me dice ‘no voy’, me mandan los contratos y me senté y le dije ‘yo te entiendo perfectamente y si no quieres, no lo hacemos, no hay ninguna bronca, ni te voy a decir, es una decisión que tú tienes que tener, yo no te voy a obligar a que vayas a sufrir’, me dice ‘dame tres días para pensarlo’”, afirmó.
Pese a que dudó en entrar, la conductora reveló que entró en pánico, pero que entendió que era una oportunidad que no podía dejar pasar.
“Entré en pánico. Un día me entró el ataque de pánico, dije ‘no, no, qué voy a hacer ahí, no quiero’... Yo me puse a analizar y dije ‘este tren no más pasa una vez, si me voy a sentar a decir el próximo, me voy a arrepentir toda la vida’”, señaló.
Brenda Bezares indicó que habló con sus hijos y hasta con Chat GPT para aceptar formar parte de ¿Apostarías por mí?
“Empecé a pensarlo, hablé mucho con mis hijos, que son mi soporte, y me dijeron ‘tú puedes, vete con la seguridad’, bueno hasta a Chat GPT le pregunté”, sentenció entre risas.
¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.