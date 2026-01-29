TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cómo nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el Cara a Cara? Te contamos

Te contamos cómo es que las parejas se repartieron los puntos en el intenso Cara a Cara de este jueves

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
add
Síguenos en Google
Video El Pelón está furioso por las traiciones y planea su venganza

Este jueves 29 de enero se llevó a cabo el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? donde la arena de nominación estuvo al rojo vivo, pues las estrategias y alianzas de todas y cada una de las parejas salieron a flote.

Tras casi dos semanas de convivencia, en esta dinámica empezaron a caer las máscaras y ahora sí empezaron a explicar los motivos por los que ya no querían ver a algunas de las parejas en la competencia.

PUBLICIDAD

Así fue como nominaron las parejas en el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Raúl y Laura Molinar se convierten en la tercera pareja nominada tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
1 mins

Raúl y Laura Molinar se convierten en la tercera pareja nominada tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?: Esto fue lo que pasó en el segundo Cara a Cara de la temporada
3 mins

¿Apostarías por Mí?: Esto fue lo que pasó en el segundo Cara a Cara de la temporada

¿Apostarías por Mí?
¡Venganza! Alina Lozano y Jim Velásquez tienen su revancha contra René y Rubí: Así les afectará en ¿Apostarías Por Mí?
2 mins

¡Venganza! Alina Lozano y Jim Velásquez tienen su revancha contra René y Rubí: Así les afectará en ¿Apostarías Por Mí?

¿Apostarías por Mí?
¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia
1 mins

¿Tiby y Medina se casarán en la villa de '¿Apostarías por Mí?'? Estos son los planes de José para su novia

¿Apostarías por Mí?
Mario advierte a Alina sobre utilizar la ‘Revancha’ con ellos: “Vas a perder este cuerpecito”.
2 mins

Mario advierte a Alina sobre utilizar la ‘Revancha’ con ellos: “Vas a perder este cuerpecito”.

¿Apostarías por Mí?
¡Sin titubear! Mario Bezares revela a la habitación Trébol que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara
2 mins

¡Sin titubear! Mario Bezares revela a la habitación Trébol que nominará a 'El Pelón' en el Cara a Cara

¿Apostarías por Mí?
Salvador Zerboni está de luto: llora repentina muerte y hace devastadora promesa
2 mins

Salvador Zerboni está de luto: llora repentina muerte y hace devastadora promesa

¿Apostarías por Mí?
Laysha arremete contra Nuja: asegura que es "chismosa" y la desmiente en '¿Apostarías por mí?'
2 mins

Laysha arremete contra Nuja: asegura que es "chismosa" y la desmiente en '¿Apostarías por mí?'

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares asegura que Adrián Di Monte le tiene miedo a Nuja: "Se le ponen unos ojos"
1 mins

Brenda Bezares asegura que Adrián Di Monte le tiene miedo a Nuja: "Se le ponen unos ojos"

¿Apostarías por Mí?
Adrián Di Monte no se calla más y revela el regaño que le dio Nuja en público
2 mins

Adrián Di Monte no se calla más y revela el regaño que le dio Nuja en público

¿Apostarías por Mí?

Omitiendo los dos puntos que dieron Alina Lozano y Jim Velásquez, donde resultaron afectados René y Rubí, así es como emitieron sus votos las parejas:

  • Lorenzo y Claudia votaron por Breh y Franco.
  • Laysha y 'El Malito' fueron contra Raúl y Laura Molinar.
  • Franco y Breh votaron por Raúl y Laura.
  • Gigi y David dieron su voto a Beta y Alejandra.
  • Raúl y Laura votaron por Laysha y 'El Malito'.
  • Zerboni y Marce fueron por René y Rubí.
  • René y Rubí le devolvieron el voto a Zerboni y Marce.
  • Adrián y Nuja votaron por Raúl y Laura.
  • Tiby y Medina le dieron su voto a Raúl y Laura.
  • Mario y Brenda votaron por Raúl y Laura.
  • Raúl y Beta igualmente votaron por Raúl y Laura.

Estos fueron los votos finales del Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

En esta dinámica ninguna de las parejas se puede negar a emitir su voto, además una de las reglas es que no pueden votar por ellos mismos.

Estas fueron las parejas más votadas de este jueves de Cara a Cara:

  1. Laura y Raúl - 6
  2. Franco y Breh - 1
  3. Beta y Alejandra - 1
  4. Laysha y 'El Malito' - 1
  5. René y Rubí - 1 + 2 de la revancha de Alina y Jim.
  6. Zerboni y Marce - 1

Tras estos resultados, Raúl y Laura Molinar se unen al cuadro de nominados junto a Lorenzo, Claudia, Tiby y Medina.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Tráiler: Tormento
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX