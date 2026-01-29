¿Cómo nominaron las parejas de ¿Apostarías por Mí? en el Cara a Cara? Te contamos
Te contamos cómo es que las parejas se repartieron los puntos en el intenso Cara a Cara de este jueves
Este jueves 29 de enero se llevó a cabo el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? donde la arena de nominación estuvo al rojo vivo, pues las estrategias y alianzas de todas y cada una de las parejas salieron a flote.
Tras casi dos semanas de convivencia, en esta dinámica empezaron a caer las máscaras y ahora sí empezaron a explicar los motivos por los que ya no querían ver a algunas de las parejas en la competencia.
Así fue como nominaron las parejas en el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
Omitiendo los dos puntos que dieron Alina Lozano y Jim Velásquez, donde resultaron afectados René y Rubí, así es como emitieron sus votos las parejas:
- Lorenzo y Claudia votaron por Breh y Franco.
- Laysha y 'El Malito' fueron contra Raúl y Laura Molinar.
- Franco y Breh votaron por Raúl y Laura.
- Gigi y David dieron su voto a Beta y Alejandra.
- Raúl y Laura votaron por Laysha y 'El Malito'.
- Zerboni y Marce fueron por René y Rubí.
- René y Rubí le devolvieron el voto a Zerboni y Marce.
- Adrián y Nuja votaron por Raúl y Laura.
- Tiby y Medina le dieron su voto a Raúl y Laura.
- Mario y Brenda votaron por Raúl y Laura.
- Raúl y Beta igualmente votaron por Raúl y Laura.
Estos fueron los votos finales del Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
En esta dinámica ninguna de las parejas se puede negar a emitir su voto, además una de las reglas es que no pueden votar por ellos mismos.
Estas fueron las parejas más votadas de este jueves de Cara a Cara:
- Laura y Raúl - 6
- Franco y Breh - 1
- Beta y Alejandra - 1
- Laysha y 'El Malito' - 1
- René y Rubí - 1 + 2 de la revancha de Alina y Jim.
- Zerboni y Marce - 1
Tras estos resultados, Raúl y Laura Molinar se unen al cuadro de nominados junto a Lorenzo, Claudia, Tiby y Medina.
¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.