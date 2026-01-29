¿Apostarías por mí? Raúl y Laura Molinar se convierten en la tercera pareja nominada tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí? El Cara a Cara de este jueves se puso muy intenso, pues las alianzas y estrategias empezaron a causar muchos conflictos dentro de la villa

¡Ya los conocemos! Este jueves 29 de enero se definió a la tercera pareja que sube al cuadro de nominados de ¿Apostarías por Mí?, junto a Claudia Galván, Lorenzo Méndez, Tiby Camacho y Lorenzo Medina.

La nominación de esta dupla se definió por el intenso Cara a Cara, donde estas parejas se enfrentan, emiten un voto y dicen sin tapujos los motivos por los cuales consideran que alguno de ellos deben ser eliminados de la competencia.

Raúl y Laura se convierten en la tercera pareja nominada tras el Cara a Cara

Aunado a esto, Alina y Jim siguen eliminados pero guardaron un as bajo la manga al tener el poder de la revancha, donde ellos eligieron a qué pareja podrían afectar en esta nominación.

Esta simpática pareja eligio que René y Rubí serían los que recibirían sus dos votos en contra, sin embargo las parejas respetaron sus estrategias y se fueron por lo pactado, así es como Laura Molinar y 'El Pelón' se fueron a nominación.

Antes del Cara a Cara, esta pareja ya sospechaba cómo se iba a jugar esta intensa velada, por lo que no se guardaron absolutamente nada y arremetieron fuertemente contra sus compañeros, llamándolos borregos.

¡Ya puedes votar por tu pareja favorita!

