apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Raúl y Laura Molinar se convierten en la tercera pareja nominada tras el intenso Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

El Cara a Cara de este jueves se puso muy intenso, pues las alianzas y estrategias empezaron a causar muchos conflictos dentro de la villa

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video Tiby revela que la convivencia con gente hipócrita le está afectando

¡Ya los conocemos! Este jueves 29 de enero se definió a la tercera pareja que sube al cuadro de nominados de ¿Apostarías por Mí?, junto a Claudia Galván, Lorenzo Méndez, Tiby Camacho y Lorenzo Medina.

La nominación de esta dupla se definió por el intenso Cara a Cara, donde estas parejas se enfrentan, emiten un voto y dicen sin tapujos los motivos por los cuales consideran que alguno de ellos deben ser eliminados de la competencia.

Raúl y Laura se convierten en la tercera pareja nominada tras el Cara a Cara

Aunado a esto, Alina y Jim siguen eliminados pero guardaron un as bajo la manga al tener el poder de la revancha, donde ellos eligieron a qué pareja podrían afectar en esta nominación.

Esta simpática pareja eligio que René y Rubí serían los que recibirían sus dos votos en contra, sin embargo las parejas respetaron sus estrategias y se fueron por lo pactado, así es como Laura Molinar y 'El Pelón' se fueron a nominación.

Antes del Cara a Cara, esta pareja ya sospechaba cómo se iba a jugar esta intensa velada, por lo que no se guardaron absolutamente nada y arremetieron fuertemente contra sus compañeros, llamándolos borregos.

Imagen TelevisaUnivision


¡Ya puedes votar por tu pareja favorita!

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

