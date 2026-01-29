¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: Esto fue lo que pasó en el segundo Cara a Cara de la temporada Es jueves de Cara a Cara por lo que las parejas tendrán que elegir a quiénes van a votar para mandarlos a nominación

Video El Pelón está furioso por las traiciones y planea su venganza

Este jueves 29 de enero se llevó a cabo el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, una dinámica donde todas las parejas se enfrentan y, a través de sus votos, una de ellas se convierte en la tercera nominada de la semana.

Pese a que la primera semana se llevaron bien, bastaron unos cuántos días más para que las alianzas y estrategias se empezaran a tejer, situación que está encendiendo los ánimos dentro de la villa. ¿Se acaba la paz?

Esto pasó en el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?

Este jueves conoceremos quién más los acompañará en el cuadro de nominados. Esto fue lo que pasó en el Cara a Cara:

La primera pareja al pasar al frente fue la de Lorenzo y Claudia, quienes le dieron un voto a Franco y Breh, por ser la pareja que lleva menos tiempo y por la posibilidad de ganarles en un duelo de nominación.

La segunda fue Laysha y 'El Malito', que votaron por Raúl y Laura Molinar. Sus razones fueron porque no están jugando de manera intensa y les gustaría que fueran más atrevidos.

La tercera pareja fue la de Franco y Breh, quienes votaron por Raúl y Laura, porque ellos antes lo habían hecho.

La cuarta fue la compuesta por Gigi y David, que votaron por Beta y Alejandra ya que los consideran unos fuertes competidores y también por el voto que les dieron la vez pasada.

La quinta fue la de Raúl y Laura, que votaron por Laysha y 'El Malito' porque no les gustaron sus bromas que hicieron en la semana y los terminaron incomodando.

La sexta pareja fue la de Zerboni y Marce, quienes le dieron su voto a Rubí y a René, por su "soberbia" y por verlos "por abajo, como si fueran mejores que él".

La séptima pareja fue la de René y Rubí, que les regresaron el voto a Zerboni y Marce. Además revelaron que los invitaron a la suite diamante por compromiso.

La octava pareja fue la de Nuja y Adrián, que votaron por Raúl y Laura, pues aunque les "caen súper bien", también lo están haciendo por convicción propia y no por estrategia.

La novena pareja fue Tiby y Medina, quienes apostaron por Raúl y Laura, ya que les gustaría enfrentarse a ellos en el duelo de nominación.

La décima pareja fue la de Mario y Brenda Bezares, que votaron por Raúl y Laura, pues no les pareció que fueron muy irrespetuosos al llamarle borregos a sus compañeros y decirle mafioso.

Por último pasaron Beta y Alejandra, que le dieron su voto a Raúl y Laura, igualmente por estrategia.

Video Lorenzo y Claudia nomina a Franco y Breh porque tienen poco tiempo de noviazgo



En la revancha de Alina Lozano y Jim Velásquez, esta pareja ya eliminada le dieron dos puntos en contra a René y Rubí.

En la revancha de Alina Lozano y Jim Velásquez, esta pareja ya eliminada le dieron dos puntos en contra a René y Rubí.