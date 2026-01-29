¿Apostarías por Mí?: Esto fue lo que pasó en el segundo Cara a Cara de la temporada
Es jueves de Cara a Cara por lo que las parejas tendrán que elegir a quiénes van a votar para mandarlos a nominación
Este jueves 29 de enero se llevó a cabo el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?, una dinámica donde todas las parejas se enfrentan y, a través de sus votos, una de ellas se convierte en la tercera nominada de la semana.
Pese a que la primera semana se llevaron bien, bastaron unos cuántos días más para que las alianzas y estrategias se empezaran a tejer, situación que está encendiendo los ánimos dentro de la villa. ¿Se acaba la paz?
Esto pasó en el segundo Cara a Cara de ¿Apostarías por Mí?
En esta segunda semana de competencia, la primera pareja nominada tras tener bajo rendimiento en el desafío fue la de Lorenzo y Claudia; la segunda fue la de Tiby y Medina, por ser los que menos dinero tienen en su bolsa semanal.
Este jueves conoceremos quién más los acompañará en el cuadro de nominados. Esto fue lo que pasó en el Cara a Cara:
La primera pareja al pasar al frente fue la de Lorenzo y Claudia, quienes le dieron un voto a Franco y Breh, por ser la pareja que lleva menos tiempo y por la posibilidad de ganarles en un duelo de nominación.
La segunda fue Laysha y 'El Malito', que votaron por Raúl y Laura Molinar. Sus razones fueron porque no están jugando de manera intensa y les gustaría que fueran más atrevidos.
La tercera pareja fue la de Franco y Breh, quienes votaron por Raúl y Laura, porque ellos antes lo habían hecho.
La cuarta fue la compuesta por Gigi y David, que votaron por Beta y Alejandra ya que los consideran unos fuertes competidores y también por el voto que les dieron la vez pasada.
La quinta fue la de Raúl y Laura, que votaron por Laysha y 'El Malito' porque no les gustaron sus bromas que hicieron en la semana y los terminaron incomodando.
La sexta pareja fue la de Zerboni y Marce, quienes le dieron su voto a Rubí y a René, por su "soberbia" y por verlos "por abajo, como si fueran mejores que él".
La séptima pareja fue la de René y Rubí, que les regresaron el voto a Zerboni y Marce. Además revelaron que los invitaron a la suite diamante por compromiso.
La octava pareja fue la de Nuja y Adrián, que votaron por Raúl y Laura, pues aunque les "caen súper bien", también lo están haciendo por convicción propia y no por estrategia.
La novena pareja fue Tiby y Medina, quienes apostaron por Raúl y Laura, ya que les gustaría enfrentarse a ellos en el duelo de nominación.
La décima pareja fue la de Mario y Brenda Bezares, que votaron por Raúl y Laura, pues no les pareció que fueron muy irrespetuosos al llamarle borregos a sus compañeros y decirle mafioso.
Por último pasaron Beta y Alejandra, que le dieron su voto a Raúl y Laura, igualmente por estrategia.
En la revancha de Alina Lozano y Jim Velásquez, esta pareja ya eliminada le dieron dos puntos en contra a René y Rubí.
¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.