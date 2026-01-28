¿Apostarías por mí? Tiby y Medina quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Zerboni y Marce se salvan Te contamos todo lo que pasó en el duelo de nominación de esta noche.



Aún NO CONFÍAN en las demás parejas y tienen en la mira al Malito y Laysha

Luego de que Zerboni y Marce, Tiby y Medina, fueran las parejas con la menor cantidad de dinero en el ranking de parejas en '¿Apostarías por Mí?', tras los resultados del desafío de hombres de este miércoles 28 de enero, ambas tuvieron que competir en el duelo de nominación.

El desafío llevó por nombre 'Columpio del amor', en donde los hombres tenían que aventar corazones sobre un columpio en movimiento, el que meta más corazones será la pareja ganadora.

Tiby y Medina pierden el duelo de nominación 'Columpio del amor' y quedan nominados

Las parejas realizaron el duelo simultáneamente y Zerboni fue más preciso en el duelo y Medina lanzó con más rapidez.

Zerboni metió 29 costalitos de color azul al columpio, mientras que Medina sólo 18.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.