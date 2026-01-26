¿Apostarías por mí? Claudia y Lorenzo quedan nominados en la segunda semana de '¿Apostarías Por Mí?' y Mario y Brenda Bezares se salvan Así se vivió el intenso desafío de parejas en donde la paciencia, la precisión y la memoria fueron puestas a prueba.

Video Los gritos de Tiby se imponen y Zerboni no escucha nada en la Competencia de Parejas

Tras competir en el desafío en vivo ‘Mírame cuando me hables’, la pareja que perdió y por lo tanto resultó ser la primera pareja nominada de esta segunda semana en '¿Apostarías por Mí?' fueron Claudia y Lorenzo.

Así fue el desafío ‘Mírame cuando me hables’ en ‘¿Apostarías por Mí?’

¿Apostarías por Mí?



El desafío consistió en que las mujeres, con instrucciones de sus esposos, tenían que ordenar correctamente un tablero con una serie de cinco fotografías de las parejas con dos stickers cada una.

Sin embargo, nada iba a ser tan sencillo, ya que los esposos debían guiarlas sólo con mímica desde una pantalla, tratando de hacer que sus parejas comprendan qué figura colocar y en qué lugar del tablero va cada una. Y el cronómetro se detendrá una vez que el esposo haya logrado acomodar todas las piezas en el orden correcto.

De esta forma fue que Mario y Brenda Bezares se enfrentaron a Claudia y Lorenzo, quienes fueron las dos parejas con peor rendimiento del desafío de parejas de este lunes 26 de enero.

¿Apostarías por Mí?



Los primeros en realizar el desafío fueron Claudia y Lorenzo, sin embargo, Claudia parecía no comprender bien las señas de Lorenzo.

Los siguientes fueron Mario y Brenda quienes demostraron estar mejor conectados y completaron el desafío con tranquilidad.

¿Apostarías por Mí?



'¿Apostarías por Mí?' que está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.