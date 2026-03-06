TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Los Bezares le aseguran a Franco y a Breh que les devolverán los 10 mil dólares que tomaron por aceptar la tentación

La pareja explicó los motivos detrás de su decisión, aunque también hizo una promesa para cuando termine su paso por la villa.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Los Bezares aceptan la TENTACIÓN y se van CONTRA Franco y Breh

Después de que todas las parejas del Team Rebelión decidieron rechazar la tentación del día, que ofrecía 15 mil dólares más otros 5 mil que debían tomarse del dinero acumulado de alguna pareja que ellos mismos eligieran, el ambiente parecía tranquilo. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se reveló que dos parejas del Team Pueblo sí aceptaron la oferta.

Se trató de Mario y Brenda Bezares, Laysha y El Malito, quienes decidieron llevarse los 40 mil dólares por pareja, pero tuvieron que quitarles dinero a otra pareja dentro de la villa.

Los Bezares le prometen a Franco y a Breh que les regresarán el dinero que les quitaron

¿Apostarías por Mí?


Los Bezares decidieron quitarles los 10 mil dólares a Franco y Breh, que es la pareja con más dinero en su bolsa acumulada. Lo que no cayó nada bien a la pareja, aunque decidieron tomarlo con tranquilidad.

Son villadólares para nosotros en este momento, si llegáramos a regresar, lo podríamos triplicar. Además, Brenda es muy chida y Mayito es muy tierno, no me puedo enojar con ellos, ni regresarles lo que me dicen
Breh y Franco


Sin embargo, Laysha también decidió aceptar la tentación y le quitó otros 5 mil dólares a Franco y Breh, lo que le cayó muy mal a Breh, pues en total, les fueron quitados 15 mil dólares. Ante la situación, Mario y Brenda Bezares le explicaron por qué lo hicieron.

Nosotros lo hicimos porque es una inversión, porque esos 10 mil dólares son de ustedes. Si salimos ganadores esos 10 mil dólares son para ustedes, esa es la idea, porque si se van, se van a ir sin nada. Pero hay unos 10 mil dólares que son de ustedes totalmente
Mario Bezares


Así quedó la bolsa acumulada de cada pareja tras negarse a hacer el desafío del Anfitrión.

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


Brenda Bezares también reforzó lo que Mario dijo asegurando que de ganar, ese dinero se lo regresarán a Franco y a Breh.

Ustedes nos dieron más, porque es una inversión para ustedes, creo que pensamos exactamente igual. Todo mundo se ha ido en ceros, de verdad. No lo tomen como un abuso o para fregar. Es una inversión porque nosotros somos muy malos para los juegos
Brenda Bezares


Mientras Laysha también les aseguró que pretende regresarles los 5 mil dólares que les quitó al salir de la villa y le va bien en la vida.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

¿Apostarías por mí?

