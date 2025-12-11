¿Cuántas parejas formarán parte de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!
¿Apostarías por Mí? se estrena en enero por Univision, UNIMÁS, ViX y Las Estrellas
¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality show de TelevisaUnivision con el que pretende conquistar a la audiencia en enero de 2026 y que te mantendrá pegado al asiento para ver, 24 horas 7 días a la semana, lo que ocurra con sus famosos.
En este programa, 12 parejas de famosos entrarán a una villa para convivir día a día en los quehaceres del hogar, la convivencia y los desafíos impuestos por la producción.
‘¿Apostarías por Mí?’ es un reality show basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.
¿Qué parejas han sido reveladas en ‘¿Apostarías por Mí?’?
Hasta el momento, las parejas anunciadas para participar son:
- Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar
- Adrián Di Monte y Nuja Amar
- Alejandra Jaramillo y Beta Mejía
- Breh y Franco
- René Strickler y Rubí Cardozo
Este viernes 12 de diciembre se destapará a la sexta pareja, mantente pendiente de nuestro sitio oficial para enterarte de todo lo que vaya sucediendo sobre ‘¿Apostarías por Mí?’.