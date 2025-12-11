TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Cuántas parejas formarán parte de ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!

¿Apostarías por Mí? se estrena en enero por Univision, UNIMÁS, ViX y Las Estrellas

Univision picture
Video René Strickler aclara si tiene miedo al escrutinio público en '¿Apostarías por Mí?'

¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality show de TelevisaUnivision con el que pretende conquistar a la audiencia en enero de 2026 y que te mantendrá pegado al asiento para ver, 24 horas 7 días a la semana, lo que ocurra con sus famosos.

En este programa, 12 parejas de famosos entrarán a una villa para convivir día a día en los quehaceres del hogar, la convivencia y los desafíos impuestos por la producción.

‘¿Apostarías por Mí?’ es un reality show basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International y producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por Mí?
¿Apostarías por Mí?
Imagen TelevisaUnivision

¿Qué parejas han sido reveladas en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Hasta el momento, las parejas anunciadas para participar son:

- Raúl ‘El Pelón’ y Laura Molinar
- Adrián Di Monte y Nuja Amar
- Alejandra Jaramillo y Beta Mejía
- Breh y Franco
- René Strickler y Rubí Cardozo

Este viernes 12 de diciembre se destapará a la sexta pareja, mantente pendiente de nuestro sitio oficial para enterarte de todo lo que vaya sucediendo sobre ‘¿Apostarías por Mí?’.

¿Apostarías por mí?

