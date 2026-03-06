¿Apostarías por mí? Los Bezares y Laysha junto a El Malito aceptan la tentación y sorprenden a las parejas que decidieron rechazarla en ‘¿Apostarías por Mí?’ Dos de las parejas del Team Pueblo decidieron aceptar la tentación, una decisión que dejó completamente sorprendidas a las demás parejas que optaron por no tomarla.

Para la última tentación del programa, la propuesta tenía que ser realmente irresistible. En esta ocasión , todas las parejas de la villa recibieron una oferta seductora que para muchos resultaba muy difícil de rechazar.

El reto consistía en que las parejas podían ganar 20 mil dólares, pero con una condición: debían quitarle 5 mil dólares a otra pareja. Además, esta vez la propuesta fue presentada de manera individual a cada pareja.

Al final, dos parejas decidieron aceptar la tentación, provocando reacciones de asombro entre quienes eligieron mantenerse firmes y rechazarla.

Los Bezares y Los Malitos aceptan la tentación y así reaccionan las demás parejas

Las dos parejas que decidieron decirle que sí a la tentación fueron Mario y Brenda Bezares, y Laysha y El Malito, y estas fueron las parejas a quienes les quitaron 5 mil dólares.

Mario aceptó la tentación y ganó 20 mil dólares, pero le quitó 5 mil dólares a Breh y Franco.

Mientras que Brenda también aceptó la tentación, se llevó 20 mil dólares, y decidió quitarle 5 mil dólares a …

Y Laysha le dijo sí a la tentación ganó 20 mil dólares y le quitó 5 mil dólares a Franco y Breh. Mientras que Malito también aceptó, ganó otros 20 mil y le quitó los 5 mil dólares a Rubí y René.

Ante estas decisiones, las parejas que le dijeron que no a la tentación: Ale y Beta, Adrián y Nuja, Franco y Breh, y René y Rubí, quedaron completamente sorprendidos.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.