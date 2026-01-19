TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Hoy habrá pareja nominada en ‘¿Apostarías por Mí?’? ¡Entérate!

¿Apostarías por Mí? vivirá su segunda noche de show y aquí te contamos lo que pasará



Video René Strickler y Rubí pasaron de la felicidad a la tristeza en su primer desafío

‘¿Apostarías por Mí?’ arrancó el pasado 18 de enero con gran éxito en ViX, Univision, UNIMÁS y Las Estrellas y en su primeros días las parejas ya han dado de qué hablar ante la audiencia y redes sociales.

CONOCE A LAS 12 PAREJAS QUE PARTICIPAN EN ‘¿APOSTARÍAS POR MÍ?’

Aquí te contamos un poco lo que pasará hoy 19 de enero para que no pierdas detalle

¿Habrá pareja nominada este 19 de enero en ‘¿Apostarías por Mí?’?

Este lunes 19 de enero, el show de ‘¿Apostarías por Mí?’ te deleitará no solo con la presencia de Alan Tacher y Alejandra Espinoza como conductores del programa, sino que también veremos lo que vivieron las parejas en su primer día completo dentro de la villa.

Las discusiones de la cocina, la repartición de las habitaciones, lo que pasó en la bodega y cómo está la tabla de apuestas.

Además, podrás ver a las parejas enfrentar algunos desafíos de confianza y, especialmente, arrancarán las apuestas que nos llevará a descubrir la posición del ahorro que lleva cada una de ellas.

Y, principalmente, conoceremos a la primera pareja nominada del reality show, pues las dos parejas que queden más abajo de la tabla se enfrentarán a un desafio para ver cuál de ellos queda nominada.

Así que sí, hoy sí habrá dupla nominada y esto es algo que nadie debe perderse.

Disfruta todo lo que pasa por ‘¿Apostarías por Mí?’ en el sitio oficial del reality show y no te pierdas del show por ViX y UNIMÁS.

¿Apostarías por mí?

