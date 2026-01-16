TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: Estas son las famosas parejas invitadas que darán sus mejores consejos sobre el amor

Famosas parejas llegarán al reality para ponerle más sabor y compartir experiencias, consejos y secretos sobre el amor y la vida en pareja.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Ale Espinoza y Alan Tacher están listos para el gran estreno de ¿Apostarías por mí?

Este domingo 18 se estrena ‘¿Apostarías por Mí?’, el nuevo reality show que promete poner a prueba no sólo el amor, sino también la complicidad, la confianza y la comunicación entre las parejas participantes. A lo largo del programa, las parejas de famosos deberán enfrentar distintos desafíos que los llevarán a cuestionarse qué tan bien conocen a su pareja y hasta dónde están dispuestos a apostar por su relación.

En el reality podrás disfrutar de entretenimiento, emociones intensas y momentos de reflexión, pues además de los desafíos, el reality contará con la participación de parejas famosas que llegarán como invitadas especiales para compartir su experiencia de vida en pareja.

Las parejas invitadas que pondrán más sazón a ‘¿Apostarías por Mí?’

Video ¿Apostarías por Mí?: estreno el 18 de enero en ViX

Uno de los grandes atractivos de ‘¿Apostarías por Mí?’ será la participación de parejas consolidadas del espectáculo que aparecerán a lo largo del reality para sumar dinamismo al programa y compartir su perspectiva sobre las relaciones de pareja.

¿Qué días habrá nominaciones en ¿Apostarías por Mí?? ¡Toma nota!

Hasta el momento, estas son las parejas invitadas confirmadas:

Maribel Guardia y Marco Chacón, actriz y cantante costarricense-mexicana junto a su esposo, abogado y representante artístico.

Maribel Guardia y Marco Chacón.
Maribel Guardia y Marco Chacón.


Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, ambos actores de telenovelas y una de las parejas más reconocidas de la televisión mexicana.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.
Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.


Omar Chaparro y Lucy Ruiz, actor, conductor y comediante acompañado de su esposa, con quien ha formado una hermosa familia.

Omar Chaparro y Lucy Ruiz.
Omar Chaparro y Lucy Ruiz.


No te pierdas el gran estreno de ‘¿Apostarías por Mí?’ este domingo 18 de enero por Univisión, UniMás, ViX y Las Estrellas, y descubre si el amor realmente vale la apuesta.

