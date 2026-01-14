¿Apostarías por mí? ¿Qué días habrá nominaciones en ¿Apostarías por Mí?? ¡Toma nota! Las parejas de ¿Apostarías por Mí? se enfrentarán cara a cara a desafíos que los llevarán a ser nominados

Como en cada reality show, los participantes de ¿Apostarías por Mí? entrarán a la villa listos para jugar los desafíos que la producción les haga día a día y con la consiga de que, quien no logre metas, pueda estar en la cuerda floja.

Así, quienes resulten nominados cada semana entrarán al proceso de votación en el que el público será quien decida quién debe continuar en el reality show y, quien reciba menos votos, saldrá del programa.

¿Qué días conoceremos a las parejas nominadas de ¿Apostarías por Mí??

En ¿Apostarías por Mí? habrá diferentes noches de nominación en la villa del reality show y aquí te contamos todo:

Los lunes

Este día, la primera pareja nominada resultará del desempeño que realice en el Desafío de Parejas del día. Quien logre menos posición en la tabla entrará directo a la nominación.

Los miércoles

Los martes arrancará la Competencia de Hombres o Mujeres con sus respectivas apuestas. El dinero que ganen o pierdan en esta contienda será decisivo para determinar a la segunda pareja nominada, que se conocerá hasta el miércoles, pues el ciclo de apuestas terminará este día.

Una vez sumados los resultados, se revelará a la pareja que menos ganancias obtuvo y así pasar a la lista de nominados.

Lambda García y Arana conducen ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision y MezcalEnt

Los jueves

Este día será decisivo pues habrá un enfrentamiento cara a cara denominado ‘Voto por Ti’, en el que cada pareja votará por quién quiere que abandone el reality show.

Quien logre más votos entrará en la fase de riesgo, pero, para darle más emoción al asunto, una pareja tendrá un doble voto secreto, el cual puede cambiar completamente el resultado en la votación.

Una vez determinadas a las tres parejas nominadas cada semana, la votación se abrirá y será el público quien elija a quién quiere salvar de la eliminación. Si quieres saber cómo votar, aquí te contamos todo.

Cada semana habrán tres parejas nominadas para abandonar ¿Apostarías por Mí? y tú tendrás el poder de decidir quién continúa en el reality show 24/7 de Televisa Univision.