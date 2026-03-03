TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Rubí ayuda a Franco y Breh a tender su cama en la bodega y asegura: “Me da lástima y tristeza”

La actriz volvió a mostrar su lado más empático al solidarizarse con sus compañeros, quienes pasarán la semana durmiendo en la bodega luego de quedar en la cuerda floja.

Ana Belén Ortiz's profile picture
Por:Ana Belén Ortiz
Video Ale y Beta revelan su sentir en CONFESIÓN CON LOS BEBITOS

La dinámica en la villa dio un giro inesperado el lunes pasado, cuando el Team Rebelión cayó ante Team Pueblo en un extenuante desafío de más de 20 horas. La derrota los obligó a enviar a una de sus parejas a nominación y, tras la deliberación, los señalados fueron Franco y Breh, quienes ahora enfrentan días decisivos dentro del reality.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que además de ser la primera pareja nominada de la séptima semana rumbo a la semifinal de ‘¿Apostarías Por Mí?’, Laysha y El Malito decidieron que Franco y Breh durmieran esta penúltima semana del reality en la bodega, el lugar más temido por las parejas debido a sus incomodidades. Lo que causó el descontento de su equipo, pero sobre todo de Rubí.

Rubí les ayuda a tender su cama a Breh y Franco en la bodega

¿Apostarías Por Mí?

¿Apostarías por Mí?


Rubí y René fueron los únicos que fueron a ayudar a Franco y a Breh para establecerse en la bodega, aunque el propósito de Rubí era ayudar a sus compañeros, no pudo dejar de expresar lo que sentía por ellos.

Me da lástima, tristeza pobres, creo que el esfuerzo de las 20 horas fue tan grande, que da tristeza no ganarlo al final del camino, aunque entiendo que es parte del juego… pero luego de estar colaborándonos todos, que encima los muchachos salgan nominados y además de eso a la bodega se me parte el corazón en pedacitos
Rubí


Este mensaje se lo dio al Anfitrión directo a la cámara, por lo que Franco y Breh no la escucharon. Finalmente, Rubí agradeció al Anfitrión por permitirle ayudar a sus compañeros.

Gracias Anfi, un gusto volver a estar aquí en la bodega, me encantó venir a hablarle a los chicos y tratar de dar lo mejor por ellos
Rubí
¿Apostarías Por Mí?


'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

