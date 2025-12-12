¿En qué países podrás ver ‘¿Apostarías por Mí?’ a través de ViX?
‘¿Apostarías por Mí?’ podrá ser visto en varias partes de Latinoamérica y aquí te decimos cuáles
‘¿Apostarías por Mí?’ es el primer reality show que se transmitirá en simultáneo por Estados Unidos, México y algunos países de Latinoamérica.
Todo a través de la plataforma ViX, líder de contenidos digitales que llega a todo el mundo y en el que las cámaras mostrarán 24/7 lo que sucede dentro de la villa que abra sus puertas a las 12 parejas de famosos que formarán parte del reality show.
¡ViX transmite en estos países!
Para poder ver ‘¿Apostarías por Mí?’ a través de ViX, toma nota que aquí te decimos en los países que está abierta la señal:
- USA
- Puerto Rico
- México
- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
En todos estos países los fans de la adrenalina, los reality shows y la convivencia podrán disfrutar de todo lo que pasa en ‘¿Apostarías por Mí?’.
Gran estreno, enero 2026 por Las Estrellas, Univision, UNIMÁS y ViX.