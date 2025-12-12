TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿En qué países podrás ver ‘¿Apostarías por Mí?’ a través de ViX?

‘¿Apostarías por Mí?’ podrá ser visto en varias partes de Latinoamérica y aquí te decimos cuáles

Univision picture
Video ¡EXCLUSIVA! Conoce la villa en la que 12 parejas de famosos vivirán en ¿Apostarías por Mí?

‘¿Apostarías por Mí?’ es el primer reality show que se transmitirá en simultáneo por Estados Unidos, México y algunos países de Latinoamérica.

Todo a través de la plataforma ViX, líder de contenidos digitales que llega a todo el mundo y en el que las cámaras mostrarán 24/7 lo que sucede dentro de la villa que abra sus puertas a las 12 parejas de famosos que formarán parte del reality show.

¡ViX transmite en estos países!

Para poder ver ‘¿Apostarías por Mí?’ a través de ViX, toma nota que aquí te decimos en los países que está abierta la señal:

- USA
- Puerto Rico
- México
- Argentina
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Honduras
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela

En todos estos países los fans de la adrenalina, los reality shows y la convivencia podrán disfrutar de todo lo que pasa en ‘¿Apostarías por Mí?’.

Gran estreno, enero 2026 por Las Estrellas, Univision, UNIMÁS y ViX.

¿Apostarías por mí?

