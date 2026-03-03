¿Apostarías por mí? ¡Las apuestas se hicieron! ¿Quiénes ganaron el desafío de mujeres de hoy 3 de marzo en '¿Apostarías por mí?'? En el desafío 'El péndulo', las mujeres pusieron a prueba su perseverancia y esfuerzo, donde el truco era no rendirse a pesar de que nunca iban a poder tocar uno de los botones de ¿Apostarías por mí?

Video ¡A VOLAR! Ale comienza el Desafío en medio de dificultades

¡La penúltima semana de ‘¿Apostarías por mí?’ empezó con todo! Después de que Team Rebelión perdió no solo la ‘herencia’ de Lupillo y Taina, también tuvieron que nominar a alguien de su equipo, siendo Franco y Breh quienes decidieron subir a la placa.

Así se vivió el desafío ‘El péndulo’ de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Para este desafío, la paciencia y persistencia se pusieron a prueba. En esta ocasión, las mujeres fueron colgadas de una plataforma, con el objetivo de balancearse y tocar seis botones.

Solo que había una pequeña sorpresa: las mujeres nunca iban a poder alcanzar uno de los botones. Para ganar la prueba, las mujeres debían intentarlo hasta que se terminara el tiempo, mientras que aquellas que se rindieron perdieron la apuesta y la oportunidad de sumar dinero a su bolsa semanal.

Durante el show, se mostro a Ale, Rubí y Breh dando todo en la prueba, pero ninguna llegó a tocar el botón amarillo, por lo cual lloraron y salieron decepcionadas de la prueba.

Así se vivió la prueba de 'El Péndulo' en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision

Ale y Beta ganaron 14 mil 203 dólares, mientras que René y Rubí sumaron 7 mil dólares a su bolsa semanal y Franco y Breh consiguieron 14 mil 250 dólares.

En la segunda cápsula, Laysha y Brenda dieron su mejor esfuerzo y llegaron al final de la prueba, pero Nuja desde que se dio cuenta que no iba a alcanzar el botón decidió renunciar al desafío.

“Decido abandonar la prueba cuando es imposible tocar el botón”, dijo Nuja.

Gracias a este desafío, Laysha y 'El Malito' ganaron 17 mil 100 dólares y Brenda y Mario sumaron 8 mil dólares. Mientras que Adrián y Nuja fueron la única pareja que perdieron dinero al rendirse, quedándose sin 14 mil 200 dólares.

Video René se arrepiente de apostar muy poco dinero por Rubí



No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.