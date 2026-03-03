TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

Nuja estuvo a punto de ganar la apuesta y el bono, pero decidió abandonar el reto; así reaccionó al saberlo

La joven pareja tenía todo para quedarse con el desafío y aumentar considerablemente su bolsa acumulada; sin embargo, optaron por no completarlo y dejaron escapar la oportunidad.

Por:Ana Belén Ortiz
Video Malito intenta de todo para ANIMAR a Laysha y sacarla de la cama

Dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’, una de las duplas que más controversia ha generado es la de Nuja y Adrián Di Monte. Ambos se han convertido en los participantes más sancionados por el Anfitrión, debido a que en repetidas ocasiones han incumplido las reglas, tanto en los desafíos como en la convivencia diaria.

Pero al mismo tiempo es una de las parejas más aguerridas en los desafíos y en esta ocasión no fue la excepción, ya que Nuja lo dio todo en el desafío de ‘El Péndulo’, sin embargo, al final desistió y no concluyó el tiempo total de la competencia.

Nuja y Adrián se enteran que pudieron ser los ganadores del desafío y así reaccionan

¿Apostarías Por Mí?
¿Apostarías Por Mí?


La pareja tuvo en sus manos el triunfo del desafió, el bono por 3 mil dólares y el de su apuesta por 14 mil 200 dólares, sin embargo, Nuja decidió no seguir con el reto que duraba 7 minutos.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Disfruta de las últimas semanas de ‘¿Apostarías por mí?’ en sus diferentes canales de lunes a viernes 8P/ 7C / 5PAC por UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México. Los domingos en este mismo horario por ViX USA y Univision; y a las 9:00 pm por Las Estrellas.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

