Nuja estuvo a punto de ganar la apuesta y el bono, pero decidió abandonar el reto; así reaccionó al saberlo

Dentro de la villa de ‘¿Apostarías Por Mí?’, una de las duplas que más controversia ha generado es la de Nuja y Adrián Di Monte. Ambos se han convertido en los participantes más sancionados por el Anfitrión, debido a que en repetidas ocasiones han incumplido las reglas, tanto en los desafíos como en la convivencia diaria.

Pero al mismo tiempo es una de las parejas más aguerridas en los desafíos y en esta ocasión no fue la excepción, ya que Nuja lo dio todo en el desafío de ‘El Péndulo’, sin embargo, al final desistió y no concluyó el tiempo total de la competencia.

Nuja y Adrián se enteran que pudieron ser los ganadores del desafío y así reaccionan

La pareja tuvo en sus manos el triunfo del desafió, el bono por 3 mil dólares y el de su apuesta por 14 mil 200 dólares, sin embargo, Nuja decidió no seguir con el reto que duraba 7 minutos.

