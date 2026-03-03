TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

El Anfitrión les quita el castigo a Franco y Breh; él sorprende al responderle: “Cometí un gran error”

Tras su enfrentamiento con Julián Gil, Franco recibió una noticia del Anfitrión, quien decidió quitarle el castigo y esta fue la reacción de la pareja de Breh.

Valeria Contreras N.'s profile picture
Por:Valeria Contreras N.
Video El Anfitrión le levanta el castigo a Franco y Breh de lavar los baños

Tras las diferencias que Julián Gil tuvo con Franco en la villa, Breh conmovió al hacerle una petición al Anfitrión, quien escuchó las súplicas de la joven y les quitó el castigo.

El Anfitrión le anunció a la pareja que ya no estaban castigados, por lo que podían dejar de lavar los baños, como lo venían haciendo.

A partir de este momento, escúchenme momento, a partir de este momento pueden dejar de lavar los baños”, indicó.

Sin embargo, tras la buena noticia, El Anfitrión decidió hacerle una inesperada observación a Franco.

Franco, espero que este castigo te haya enseñado a respetar mi villa y mis reglas”, comentó.

Franco le responde al Anfitrión después de que le quitó el castigo

Tras escuchas las palabras del Anfitrión, Franco no se quedó callado y reaccionó, asegurando que aprendió su lección y que fue un mensaje de humildad.

Respetarte a ti como figura de autoridad, yo siento que vine a la villa a aprender muchas lecciones, muchas me llegaron la semana pasada, pero un gran mensaje de humildad y respeto”, precisó.

La pareja de Breh indicó que no desea que su sobrino imite su comportamiento, señalando que cometió “un gran error”.

“Sí lo veo desde el punto de vista que no quisiera que viera y emulara mi sobrino cuando viera este programa; creo que cometí un gran error y que fue una gran experiencia y un castigo muy justo, te tengo que dar las gracias Anfitrión y de nuevo una disculpa”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

