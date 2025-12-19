TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿A qué hora ver el gran estreno de ¿Apostarías por Mí? por Univision y UNIMÁS?

¿Apostarías por Mí? ya tiene fecha de inicio y aquí te contamos todo

Video ¡EXCLUSIVA! Conoce la villa en la que 12 parejas de famosos vivirán en ¿Apostarías por Mí?

¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality show de TelevisaUnivision con el que arrancará el 2026. Este programa 24/7 será conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher se estrenará el domingo 18 de enero.

Estados Unidos, México y parte de Latinoamérica podrán ver este gran show en Univision, UNIMÁS, Las Estrellas y ViX.

¿A qué hora se estrena ‘¿Apostarías por Mí?’?

‘¿Apostarías por Mí? llegará el 18 de enero a la pantalla de Univisión, UNIMÁS y ViX a las 8P, 7C y 5PAC

A partir del lunes 19 de enero podrás seguir disfrutando del reality show solo por UNIMÁS, donde se transmitirán las galas de lunes a viernes en el mismo horario (8P, 7C y 5PAC). Además de ViX, quien tendrá la transmisión contínua en su señal Premium.

¿Apostarías por Mí?, gran estreno 18 de enero 2026.
Doce parejas de famosos se aislarán para vivir bajo la mirada del público en una villa donde cada reto pondrá a prueba su amor, lealtad y capacidad para creer el uno en el otro. No solo está en riesgo el dinero, sino también la confianza y la conexión que los une.

Hasta el momento se han confirmado como parejas participantes a: Raúl y Laura Molinar; Adrián Di Monte y Nuja Amar; Beta Mejía y Alejandra Jaramillo; Breh Badassifier y Franco Tradardi; René Strickler y Rubí Cardozo; y Jim Velásquez y Alina Lozano. Las seis parejas participantes restantes serán anunciadas en los próximos días.

“¿Apostarías por mí?” está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International, producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Entra al sitio oficial de ‘¿Apostarías por Mí?’ para conocer más de este esperado reality show.

