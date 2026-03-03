¿Apostarías por mí? Nuja explota contra Adrián Di Monte; tajante, lo deja callado: “No digas tonterías” Nuja y Adrián Di Monte tuvieron una acalorada discusión en ¿Apostarías por mí?, la cual terminó de forma tajante, la pareja del actor. Esto se dijeron

Video NO DIGAS TONTERÍAS; Nuja estalla en contra de Adrián

La pareja se encontraba en la habitación corazón cuando comenzaron a pelear, sin imaginar cómo le pondría punto final Nuja.

PUBLICIDAD

Nuja calla a Adrián Di Monte tras discusión: esto le dijo

La discusión comenzó cuando Nuja desmintió a Adrián Di Monte, señalando que ella hace las tareas del hogar en su casa.

“En la casa yo lo hago diario, ya si se trata”, dijo; sin imaginar que el actor le respondería: “En la casa lo hace Rosy cuando va, lo hacemos los dos”.

Nuja enfureció ante las palabras de su esposo y le pidió que no confundiera las cosas.

“No, de hecho no, Rosy sólo va los fines de semana, no te confundas, de lunes a viernes está solo… De lunes a viernes está solo, nada más no digas tonterías”, expresó.

Adrián Di Monte no se quedó callado y para tratar de tranquilizar a su esposa, señaló: “Siempre lo hacemos los dos juntos”.

Sin embargo, Nuja siguió arremetiendo contra el actor, a quien una vez más le pidió que “no dijera tonterías”.

“ Por eso, de lunes a viernes está solo, no digas tonterías, Rosy sólo va los sábados y a veces los domingos. Está bien, pero si te vas a poner a decir tontería y media y a sacar tus comentarios, pues entonces aguántate”, comentó.

Adrián Di Monte trató de disculparse, señalando que no hizo el comentario para molestarla.

“No son comentarios, te estoy diciendo ‘me ayudas aquí’, me dices ‘¿por qué no lo hiciste tú?’, por la razón que haya sido”, indicó.

El malentendido entre la pareja siguió y antes de salir de la habitación corazón, Nuja dejó callado a Adrián Di Monte.

“No te lo dije de mala manera… ¿Qué tiene que ver? Que saques esas cosas. Solamente te dije por qué no lo habías hecho, es todo, no tienes que sacar todo lo demás, mídete”, sentenció.

PUBLICIDAD

No te pierdas ¿Apostarías por Mí? de lunes a viernes a las 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; los domingos en ese mismo horario por ViX USA y Univision. ¡Checa todos los contenidos en el sitio oficial del reality!