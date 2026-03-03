TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por mí? Breh acepta que jamás hubiera encajado con las parejas del Team Pueblo

Tras perder el desafío de la herencia de Lupillo y Taina, Team Rebelión se sinceró en la Villa de ¿Apostarías por mí?, donde Breh aseguró que nunca hubiera podido estar en otro equipo.

Video Breh reconoce que JAMÁS hubiera ENCAJADO en Team Pueblo

Tras perder el desafío de las velas, donde no solo perdieron la oportunidad de sumar varios miles de dólares a su bolsa semanal, también f ueron nominados Franco y Breh, situación que tiene al Team Rebelión algo desanimado en la Villa de ‘¿Apostarías por mí?’.

Breh admite que nunca hubiera podido ser del Team Pueblo en ¿Apostarías por mí?

Mientras René, Rubí y Breh aceptaron que se sienten ‘ardidos’ porque no ganaron el desafío de las velas, Franco admitió que se quemó varias veces los dedos para darle una ventaja a su equipo.

“Pero no hubiera elegido otro equipo para pasar esta prueba que no fueran ustedes. Fue increíble”, dijo Rubí.

De inmediato, Breh se sinceró al decir que, incluso de haber recibido una invitación para entrar al Team Pueblo, como ocurrió con René y Lupillo, ella no lo hubiera aceptado.

Breh asegura que no hubiera encajado con el otro equipo en ¿Apostarías por mí?
Breh asegura que no hubiera encajado con el otro equipo en ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision

“Yo siento que, aunque desde un principio me hubieran invitado, al día dos que se formó el Team Pueblo, nunca hubiera encajado ahí”, dijo Breh, a lo que René añadió: “Pienso lo mismo que tú”.

Breh señaló que “está en el lugar correcto”, reafirmando su lealtad al Team Rebelión, con quienes busca llegar a la final.

“Yo estoy muy orgulloso del equipo que hicimos, el compañerismo que hay, de la lealtad y de que somos reales, porque realmente ha sido una lealtad”, expresó René.

“Aparte, hace rato que estaba platicando sola con la cámara, le decía a la gente que estamos en una constante incomodidad en todo sentido, en oportunidades de crecer, para ver cómo reaccionas, para ser vulnerable (...) estamos así literalmente (desbordados)”, añadió Breh.

Video Breh reconoce que JAMÁS hubiera ENCAJADO en Team Pueblo

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

¿Apostarías por mí?

