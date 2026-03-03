¿Apostarías por mí? ¿Apostarías por Mí?: ¿De esto trató 'El Péndulo’, el desafío de hoy martes 3 de marzo? Tras concluir el desafío por la ‘herencia’ de Lupillo y Taina en ¿Apostarías por mí?, las parejas se enfrentaron a su primera apuesta, donde las mujeres dieron su mejor esfuerzo para seguir sumando dinero a su bolsa semanal



Video NO SE RAJA en el desafío del Péndulo y da todo

La penúltima semana de ¿Apostarías por mí? empezó a lo grande. Después de que los participantes de Team Rebelión y Team Pueblo participaron en un desafío que duró más de 20 horas para ganar la ‘herencia’ de Lupillo y Taina, Franco y Breh fueron nominados y llegó el momento de la primera apuesta de los hombres.

‘El Péndulo’: De esto se trató el desafío de la primera apuesta de ¿Apostarías por mí?

Tras las apuestas que hicieron los hombres, llegó el turno de las mujeres de completar el desafío ‘El Péndulo’, el cual puso a prueba la resistencia de cada una de las participantes.

En este desafío, las mujeres estuvieron colgadas de una estructura suspendida, donde tuvieron que balancearse para tocar 6 botones, pero tiene un ‘truco’, el cual supieron los hombres desde el inicio.

Así se vivió el desafío 'El Péndulo' de ¿Apostarías por mí?



Lo que las mujeres no supieron, es que uno de los botones era imposible de alcanzar, por lo que ganaron aquellas que no se rindieron y lo intentaron hasta el final; mientras que aquellas que se rindieron perdieron su apuesta.

Si quieres saber qué pareja sumó dinero a su bolsa semanal, no te pierdas el show de ¿Apostarías por mí? este 3 de marzo.

Video YA NO PUEDO; Nuja decidió abandonar la prueba del Desafío



