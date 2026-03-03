TV SHOWS
TV SHOWS
apostarias por mi
¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?: ¿De esto trató 'El Péndulo’, el desafío de hoy martes 3 de marzo?

Tras concluir el desafío por la ‘herencia’ de Lupillo y Taina en ¿Apostarías por mí?, las parejas se enfrentaron a su primera apuesta, donde las mujeres dieron su mejor esfuerzo para seguir sumando dinero a su bolsa semanal

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
add
Síguenos en Google
Video NO SE RAJA en el desafío del Péndulo y da todo

La penúltima semana de ¿Apostarías por mí? empezó a lo grande. Después de que los participantes de Team Rebelión y Team Pueblo participaron en un desafío que duró más de 20 horas para ganar la ‘herencia’ de Lupillo y Taina, Franco y Breh fueron nominados y llegó el momento de la primera apuesta de los hombres.

‘El Péndulo’: De esto se trató el desafío de la primera apuesta de ¿Apostarías por mí?

PUBLICIDAD

Más sobre ¿Apostarías por mí?

Nuja explota contra Adrián Di Monte; tajante, lo deja callado: “No digas tonterías”
2 mins

Nuja explota contra Adrián Di Monte; tajante, lo deja callado: “No digas tonterías”

¿Apostarías por Mí?
El Anfitrión les quita el castigo a Franco y Breh; él sorprende al responderle: “Cometí un gran error”
2 mins

El Anfitrión les quita el castigo a Franco y Breh; él sorprende al responderle: “Cometí un gran error”

¿Apostarías por Mí?
Brenda Bezares cuenta a Team Pueblo la advertencia que René les hizo durante el desafío: "Me las van a pagar"
1 mins

Brenda Bezares cuenta a Team Pueblo la advertencia que René les hizo durante el desafío: "Me las van a pagar"

¿Apostarías por Mí?
¿Víctimas? Nuja y Breh se enteran de las estrategias detrás de las nominaciones: afirman que Mario les decía qué hacer
1 mins

¿Víctimas? Nuja y Breh se enteran de las estrategias detrás de las nominaciones: afirman que Mario les decía qué hacer

¿Apostarías por Mí?
‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas de la séptima semana
2 mins

‘¿Apostarías por Mí?’: Este es el ranking de parejas de la séptima semana

¿Apostarías por Mí?
Tras haberlos castigado, El Anfitrión manda a llamar a Breh y Franco y les lanza contundente mensaje
2 mins

Tras haberlos castigado, El Anfitrión manda a llamar a Breh y Franco y les lanza contundente mensaje

¿Apostarías por Mí?
El Anfitrión hace lo impensable y cierra la habitación Trébol, así quedaron distribuidas las parejas
1 mins

El Anfitrión hace lo impensable y cierra la habitación Trébol, así quedaron distribuidas las parejas

¿Apostarías por Mí?
'¿Apostarías por Mí?': Laysha y El Malito son los ganadores del bono y deciden mandar a la bodega a Franco y Breh
2 mins

'¿Apostarías por Mí?': Laysha y El Malito son los ganadores del bono y deciden mandar a la bodega a Franco y Breh

¿Apostarías por Mí?
El Team Rebelión elige a Franco y Breh para ser la primera pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'
2 mins

El Team Rebelión elige a Franco y Breh para ser la primera pareja nominada rumbo a la semifinal de '¿Apostarías Por Mí?'

¿Apostarías por Mí?
Ceci Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí?
3 mins

Ceci Galliano muestra su apoyo a Julián Gil tras confrontar a Franco en ¿Apostarías por mí?

¿Apostarías por Mí?

Tras las apuestas que hicieron los hombres, llegó el turno de las mujeres de completar el desafío ‘El Péndulo’, el cual puso a prueba la resistencia de cada una de las participantes.

En este desafío, las mujeres estuvieron colgadas de una estructura suspendida, donde tuvieron que balancearse para tocar 6 botones, pero tiene un ‘truco’, el cual supieron los hombres desde el inicio.

Así se vivió el desafío 'El Péndulo' de ¿Apostarías por mí?
Así se vivió el desafío 'El Péndulo' de ¿Apostarías por mí?
Imagen TelevisaUnivision


Lo que las mujeres no supieron, es que uno de los botones era imposible de alcanzar, por lo que ganaron aquellas que no se rindieron y lo intentaron hasta el final; mientras que aquellas que se rindieron perdieron su apuesta.

Si quieres saber qué pareja sumó dinero a su bolsa semanal, no te pierdas el show de ¿Apostarías por mí? este 3 de marzo.

Video YA NO PUEDO; Nuja decidió abandonar la prueba del Desafío


No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo en el sitio oficial.

'¿Apostarías por Mí?' está basado en un formato de Abot Hameiri Communication distribuido por Dori Media International. Producido por Fremantle para TelevisaUnivision.

Relacionados:
¿Apostarías por mí?

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX