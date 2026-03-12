¿Apostarías por mí? Tras polémica por castigo del Anfitrión, Brenda y Laysha se reconcilian con un emotivo abrazo Días después de que Mario y Brenda fueron sancionados por el Anfitrión en ¿Apostarías por mí?, Brenda y Laysha se reconciliaron a pocos días de la gran final con un abrazo

Video Brenda y Laysha se reconcilian con un emotivo abrazo

Las cosas entre Laysha y Brenda en ¿Apostarías por mí? no habían estado bien desde que los Bezares fueron sancionados por el Anfitrión, el pasado 8 de marzo.

Después de que Mario fue captado ayudando a Laysha a preparar la comida, lo cual tenía prohibido hacer, el Anfitrión sancionó al conductor y a su esposa al quitarles 3 mil dólares de su bolsa acumulada, además de dormir en la Bodega, la habitación con menos comodidades de la Villa.

Al escuchar el castigo, Brenda se molestó con su esposo, ya que ella no tenía nada que ver con la situación. Además, en la Bodega se sinceró sobre algunas cosas que le molestan de las parejas del Team Pueblo, situación que escaló el resto de la semana.

Brenda y Laysha se reconcilian en ¿Apostarías por mí?; esto ocurrió

A pesar de que el castigo del Anfitrión solo duró una noche, las fricciones entre Brenda y Laysha continuaron un par de días más, hasta que por fin arreglaron la situación.

Mientras los finalistas y los contendientes disfrutaban de unas hamburguesas que preparó ‘El Malito’, Brenda aprovechó para hacer un bonito comentario al puertorriqueño.

“Malito eres un amor, muchas gracias, seguro que sí; lástima de la novia que tienes, pero bueno, jajaja”, dijo Brenda, bromeando en la última parte, ya que Laysha se había acercado a la barra.

Brenda y Laysha arreglan sus diferencias en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



De inmediato, Laysha compartió que ya está acostumbrada a que “le echen flores” a su novio. “Se tiran para que la levanten”, mencionó Brenda, a lo que la mexicana respondió: “Soy como la Bebita (Ale), me aguanto, me callo y luego una explota”.

Aprovechando la situación, Brenda abrazó a Laysha y le recordó que es “una chingona”, independientemente del equipo que haga con Malito tanto dentro como fuera del reality show.

Brenda y Laysha se reconcilian a días de la final de ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision



“Esta (Laysha) es la mera mera, además ya eres finalista (de ¿Apostarías por mí?)”, expresó la cantante, limando así cualquier problema con su amiga del Team Pueblo.

