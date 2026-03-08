¿Apostarías por mí? Levantan castigo a Laysha y El Malito en ¿Apostarías por mí?, pero Mario y Brenda rompen las reglas Después de que el Anfitrión levantara el castigo a Laysha y ‘El Malito’ en ¿Apostarías por mí?, Mario y Brenda rompieron las reglas y fueron sancionados de esta manera

Video Laysha y Malito son obligados por el Anfitrión a cumplir el castigo que les impusieron

A pocos días de llegar a la gran final de ¿Apostarías por mí?, el Anfitrión sigue sancionando a las parejas que continuaron rompiendo las reglas de la Villa.

¿Quiénes fueron sancionados por el Anfitrión en ‘¿Apostarías por mí?’?

PUBLICIDAD

Después de que Adrián y Nuja, Franco y Breh; y Laysha y ‘El Malito’, ahora Mario y Brenda serán sancionados.

Antes de revelar qué pareja sería eliminada del reality show, Alan Tacher y Alejandra Espinoza le revelaron a las parejas que el Anfitrión, quien siempre lo ve todo, tenía un mensaje para todos.

Después de asegurar que ahora es momento de jugar de manera individual la próxima semana, Mario y Brenda no esperaban tener un mensaje del Anfitrión.

“Parejas, en mi Villa, todo lo veo y escucho. Ya saben que no seguir las reglas siempre tendrán repercusiones”, dijo el Anfitrión, mostrando el momento en el que Mario ayudó a Laysha a cocinar, cuando nadie podía ayudarlos.

Mario ayudó a Laysha a cocinar en ¿Apostarías por mí? y por ello fue sancionado por el Anfitrión Imagen TelevisaUnivision



Tras faltar a su orden, Mario y Brenda fueron castigados con 3 mil dólares de su bolsa acumulada y deberán dormir en la bodega, mientras que Laysha y ‘El Malito’, de regresar a la Villa, se les levantará el castigo.

Al enterarse, Mario se justificó diciendo que “no se veía”, mientras que Brenda le respondió: “y ni hice nada. No vas a poder dormir nada y esta semana son las pruebas (...) Yo no tuve nada que ver en esto”.

Mario y Brenda son sancionados por el Anfitrión en ¿Apostarías por mí? Imagen TelevisaUnivision